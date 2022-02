Tenis.-Tenis/Davis.- Madrid está "preparada" para acoger la semana que viene las Finales de la Copa Davis

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



La ciudad de Madrid ya está "preparada" para acoger las Finales de la Copa Davis a partir del próximo 25 de noviembre y hasta el 5 de diciembre en el Madrid Arena, una cita "extraordinariamente relevante" y el "mejor prólogo" para afrontar en el 2022 la condición de Capital Mundial del Deporte.



"Madrid está preparada. La Copa Davis vuelve y nos han pasado demasiados cosas desde 2019, pero aquí estamos. Madrid va a acoger uno de los grandes acontecimientos deportivos mundiales y las instalaciones están perfectamente preparadas", aseguró José Luis Martínez-Almeida, alcalde de la capital, durante la presentación este martes de la fase final que tendrá en el Madrid Arena su sede, celebrada en el Palacio de Cristal de la Arganzuela.



El regidor recalcó que la Copa Davis "es extraordinariamente relevante para la ciudad". "No sólo a nivel turístico y económico sino como el mejor prólogo a 2022, año en la que va a ser Capital Mundial del Deporte", recordó.



Martínez-Almeida apuntó lo "fundamental" que es para Madrid tanto "el deporte base" como el poder "atraer grandes eventos nacionales e internacionales". "Espero que todos disfrutemos. Va a ser una Davis muy abierta y esperemos que vuelva a ganar España, que tiene un equipazo y una gran esperanza que es Carlos Alcaraz", apuntó.



Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recalcó que esta clase eventos "reflejan que Madrid es una capital mundial y que no sólo es un territorio libre sino que está de moda".



"Y eso es porque después de los meses más difíciles, el empeño de la sociedad de Madrid nos ha convertido en referencia. Para nosotros es un motivo de orgullo acoger la Copa Davis porque demuestra lo fácil qué es emprender en esta ciudad y la fuerza de la colaboración público-privada. Esto es 'Marca Madrid' y 'Marca España', es un orgullo para todos", sentenció.



En representación de la competición estuvo Francisco Clavet, subdirector de las Finales de la Copa Davis, que remarcó que este torneo "es un evento diferente donde juegas para tu país" y que se mostró "con ganas de empiece el espectáculo y que España pueda repetir o llegar al menos a las rondas finales".



El extenista se refirió al carácter especial de la Copa Davis por ser una competición donde "no quieres defraudar a tus compañeros y tienes a un país animándote". "Eso a la hora de jugar te crea una presión extra y las emociones se viven de manera diferente", subrayó.



En cuanto a los favoritos, Clave apuntó, "viendo el ranking", principalmente a Rusia, encuadrada en el grupo de España y que acudirá al Madrid Arena "con un equipazo", y también señaló a Serbia, Gran Bretaña y a una España que en su opinión "tiene el equipo más equilibrado" y que contará "con la gran sensación de ahora" que es Carlos Alcaraz. "Todo está muy abierto y cualquiera puede dar la sorpresa", avisó.



El subdirector del torneo confesó que "se nota en la calle" las ganas por ver la Copa Davis. "Para el España-Rusia está todo vendido. Quedan algunas entradas para el España-Ecuador y todavía hay para cuartos, semifinales y final. Que la gente no se despiste porque creo que España va ir hacia delante", aseguró.



Finalmente, Miguel Díaz, presidente de la Real Federación Española de Tenis (RFET), resaltó que España es "todavía" la defensora de un título que se ganó en 2019 "pese a jugar en condiciones que no eran las mejores".



"Ganar la Davis es complicadísimo, pero contamos con un equipo muy competitivo. Nos faltará Rafa Nada, pero tenemos el ascenso meteórico de Alcaraz y un equipo muy equilibrado con un Granollers que puede ser una gran opción con Feliciano López en dobles. Es un gran equipo para optar a todo", sentenció.