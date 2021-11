Telefónica Chile emite un bono de 500 millones de dólares con término en 2031

Vista de la Torre Telefónica, un rascacielos emplazado en la comuna de Providencia en la ciudad de Santiago, propiedad de la compañía Movistar (Chile), en una fotografía de archivo. EFE/Juana benet

Santiago de Chile, 15 nov (EFE).- Telefónica Móviles Chile emitió en los mercados internacionales un bono de 500 millones de dólares con vencimiento en 2031 y una tasa de interés del 3,537 % anual, informó la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) del país suramericano.

Los fondos a ser recaudados con la emisión serán destinados al pago de pasivos de Telefónica Chile y a otros fines corporativos, detalló la información.

Los valores no serán inscritos en el Registro de Valores que lleva la CMF, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº18.045 sobre Mercado de Valores, ni ante la Securities and Exchange Commission (Comisión de Bolsa y Valores​​) de los Estados Unidos.

Según medios económicos, la refinanciación de la deuda busca ajustar los riesgos a los que Telefónica está expuesta en los mercados no estratégicos de Latinoamérica, donde participa con las distintas filiales nacionales agrupadas como Hispam.