Senador de origen cubano bloquea a la nominada de Biden a embajadora en España

El senador republicano Marco Rubio, en una fotografía de archivo. EFE/Stefani Reynolds/Pool

Washington, 16 nov (EFE).- El senador republicano Marco Rubio, de origen cubano, bloqueó la nominación de Julissa Reynoso, elegida por el presidente de EE.UU., Joe Biden, para servir como embajadora en España al considerarla "como una simpatizante y apologista del régimen de Castro".

Así lo anunció Rubio en un comunicado, donde apuntó que Reynoso no presionaría a España "para que aumente la presión contra los regímenes autoritarios de Cuba, Nicaragua y Venezuela".

En ese sentido, el senador por Florida opinó que posiblemente Reynoso dejaría que España "haga la vista gorda" ante esos "regímenes" y afirmó que EE.UU. necesita a alguien que "esté comprometido con la libertad y los derechos humanos" en el continente, "no una delegada de los dictadores".

Agregó que Reynoso estuvo implicada en el pasado en ayudar a "intercambiar a miembros encarcelados del servicio de inteligencia del régimen cubano mientras cumplían una sentencia en una prisión estadounidense" durante la política de deshielo en los mandatos de Barack Obama y de Raúl Castro.

A juicio de Rubio, esto plantea serias dudas sobre el carácter y el juicio de Reynoso.

El senador se refería a los tres años que Reynoso sirvió durante el mandato de Obama (2009-2017) como la máxima responsable de Latinoamérica del Departamento de Estado, lo que hizo que fuera la funcionaria de la cartera de Exteriores estadounidense encargada de los lazos entre EE.UU. y Cuba durante los años del deshielo.

Durante la audiencia para estudiar la nominación de Reynoso a principios de octubre, varios senadores demócratas criticaron al Gobierno del presidente español, Pedro Sánchez, por no compartir la estrategia de Washington contra Cuba.

En la sesión, los legisladores presionaron a la funcionaria para que influyera sobre el Gobierno español en cuestiones relacionadas con América Latina.

En su respuesta, Reynoso, de origen dominicano, dijo en ese entonces estar "bastante familiarizada con la mediocre política de España frente a algunos de estos países, principalmente Cuba y Venezuela, y Nicaragua, debería añadir también".

Reynoso, que fue embajadora ante Uruguay, afirmó que como embajadora en Madrid tendría como "objetivo" que España sea "mucho más vocal" en lo que respecta a estas naciones, "dada su importante influencia y sus intereses, principalmente en Cuba".

"España puede hacer mucho más", añadió en la audiencia.

Rubio es el vicepresidente del Comité de Inteligencia en el Senado de EE.UU. y miembro de alto rango del Comité de Relaciones Exteriores en el Senado de EE.UU.

Para ser confirmada en el puesto, Reynoso fue ratificada en una votación en el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta y más tarde debía ser ratificada en el pleno del Senado.

El bloqueo presentado por Rubio supone que su nominación no será sometida a votación en el pleno de esa cámara y queda paralizada de momento.

En el pasado, hay precedentes de bloqueos que han servido para retrasar o acabar con iniciativas legislativas o con nominaciones, aunque en otros casos han sido empleados por los senadores para lograr concesiones por parte del Gobierno en temas que les interesan.