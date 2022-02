Rusia/EEUU.- Lavrov rechaza las acusaciones de EEUU sobre un presunto uso "peligroso" del espacio por parte de Rusia

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha rechazado este martes las acusaciones vertidas por Estados Unidos contra el país por hacer un presunto uso "peligroso" del espacio.



"Decir que Rusia crea riesgos para el uso del espacio es como mínimo hipócrita. No han presentado pruebas", ha dicho Lavrov en una rueda de prensa, según ha recogido la agencia de noticias Sputnik.



Lavrov ha instado así a Washington a dialogar sobre la militarización del espacio en lugar de "lanzar acusaciones falsas". "Preferiríamos que los estadounidenses, en vez de hacer acusaciones falsas, se sienten a dialogar para debatir sus inquietudes respecto al acuerdo que proponen Rusia y China para evitar la carrera armamentista en el espacio y que Estados Unidos se rehúsa aceptar", ha subrayado.



Asimismo, ha indicado que Rusia espera "escuchar una posición concreta y argumentada y no solo pretextos". Sus palabras llegan después de que las autoridades estadounidenses acusaran a Rusia de derribar un satélite con un misil, algo que habría generado basura espacial.



La NASA afirmó el lunes que los tripulantes de la Estación Espacial Internacional (EEI) se habían visto obligados a resguardarse en las naves acopladas ante una posible colisión con los residuos espaciales.



El Departamento de Estado del país norteamericano, por su parte, acusó a Rusia de realizar supuestamente una prueba de misil contra uno de sus propios satélites, lo que habría generado más de 1.500 fragmentos de basura espacial.



La Casa Blanca, sin embargo, ha rechazado todas las iniciativas de Moscú para impedir la militarización del espacio a pesar de que el Ministerio de Defensa ruso ha tratado de firmar en varias ocasiones un acuerdo para prevenir el emplazamiento de armas en el espacio.



Para las autoridades rusas, esto supone una muestra de que Washington "no desea asumir ningún compromiso en el espacio" y una "amenaza que no es compatible con los objetivos declarados del uso pacífico del espacio".