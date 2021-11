Ropa interior: ¿qué es lo verdaderamente importante en un sujetador?

ILUSTRACIÓN - La banda bajo el pecho no debe ser ni demasiado suelta ni demasiado estrecha. Foto: Christin Klose/dpa

Un sujetador debe sentirse cómodo, por sobre todas las cosas. Pero a muchas mujeres les aprieta aquí y allí y tienen que acomodarlo constantemente. ¿A qué se debe esto y qué hace que un sostén se ajuste bien? Lo ideal es que sujete el busto, se ajuste bien y sea cómodo de llevar. Sin embargo, la realidad de los sostenes suele ser completamente distinta. "Más de la mitad de mis pacientes lleva, por lo general, un sujetador que les queda mal", comenta la ginecóloga alemana Friederike Hagemann en la revista "Apotheken Umschau", en su edición de noviembre. Los problemas pueden ser diversos: breteles o tirantes demasiado estrechos que cortan la piel, copas demasiado pequeñas, de modo que los senos sobresalen por los costados o por el escote, o la banda bajo el pecho que no ajusta bien y hace que el sujetador se deslice todo el tiempo. ¿Qué puede ayudar entonces? La descripción anterior ya da las pistas necesarias. En concreto, hay tres aspectos importantes a la hora de elegir un sostén: 1. La parte principal del peso de los senos es llevada por la banda bajo el pecho, según indica este reporte. Por lo tanto, no debe quedar ni demasiado suelta ni demasiado estrecha. Lo ideal es que se extienda en una línea uniforme por debajo del pecho; si se sube en la parte de la espalda o queda colgando, es una mala señal. 2. Resulta desagradable cuando los breteles o tirantes cortan la piel, pero también es irritante cuando se deslizan permanentemente hacia abajo sobre los hombros. En realidad, no debe suceder ninguna de estas dos cosas. Además, es importante ajustarlos de manera correcta. Los pechos suelen tener diferentes tamaños entre sí, por lo cual los breteles también deben estar ajustados de forma adecuada. En el caso de senos grandes, los tirantes deben ser más anchos, ya que esto ofrece un mejor sostén. 3. Si se eligen copas demasiado pequeñas, el pecho saldrá hacia fuera y el aro se clavará en la piel. Las copas deben contener bien los senos, los aros deben quedar al ras de los pechos. Consejo: si los senos son de diferente tamaño, se debe elegir el sujetador con la copa más grande. Si la diferencia de tamaño es muy grande, unas almohadillas especiales para insertar en las copas pueden compensarlo y así también disimular visualmente la diferencia. Para definir el tamaño del busto, se miden el perímetro torácico por debajo del pecho y el tamaño de la copa, por ejemplo 75A u 80C. Sin embargo, advierte una experta, estas medidas solas no son suficiente para garantizar que el sujetador quedará realmente bien. "Se basa en simples medidas de longitud, que no permiten sacar ninguna conclusión sobre la forma real o el volumen real del pecho", afirma la ingeniera de vestuario Simone Morlock en "Apotheken Umschau". Por lo tanto, es de fundamental importacia probar el sujetador. dpa