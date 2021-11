Ranking Apple en Perú : Top 10 de las canciones más escuchadas de hoy martes, 16 de noviembre

En un mercado tan saturado como el musical, las plataformas de transmisión por internet luchan por contar con las mejores producciones. Apple no es ajeno a esta realidad y, dispuesto a convertirse en un fuerte competidor, facilita a sus suscriptores la lista de sus 10 canciones con más reproducciones.

Hablamos del listado que las clasifica según el promedio de oyentes según la hora, el día o la semana. Si te interesa conocer qué está in en la actualidad, sigue leyendo los siguientes párrafos.

1. Lo Siento BB:/

«Lo Siento BB:/» no para de sonar en el streaming, tras ascender 1 puestos en las listas de favoritos y situarse en la primera posición.

2. Nostálgico

«Nostálgico» de Rvssian, Rauw Alejandro y Chris Brown se encuentra en segundo lugar, en claro descenso de las preferencias. En el conteo anterior, estaba en el puesto 1.

3. Yonaguni

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Bad Bunny. Quizás por esto es que «Yonaguni» debuta en el ranking directamente en la tercera posición.

4. Sobrio

«Sobrio» de Maluma es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la cuarta posición.

5. All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version) (From The Vault)

El sencillo más reciente de Taylor Swift ya se vislumbra como un nuevo clásico. «All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version) (From The Vault)» entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

6. Tacones Rojos

Con una diferencia positiva de 1, «Tacones Rojos» de Sebastián Yatra sigue abriéndose camino en las listas. Hoy se ubica en la posición sexta. ¿Seguirá ascendiendo o este será el final de su escalada?

7. Volví

Esta es la canción de Aventura y Bad Bunny que se ubica en la séptima posición. Tras varias semanas en el tope de los conteos, su popularidad ahora va en descenso.

8. SEJODIOTO

«SEJODIOTO» se estrena hoy en este ranking. El exitazo de KAROL G está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una rola?

9. Qué Más Pues?

«Qué Más Pues?» de J Balvin y Maria Becerra se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, se mantiene en la novena posición.

10. Todo De Ti

«Todo De Ti» de Rauw Alejandro se mantiene en décimo lugar.

Ojalá te hayamos entusiasmado con este resumen de las canciones más escuchadas en Perú. ¡Anímate a descubrirlas tú también en Apple!

Hay miles de horas de música. Recordemos que Apple es experto en transmitir la mejor programación y en este apartado tampoco hay diferencia.

No te quedes atrás y síguenos en el viaje.