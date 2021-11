Ranking Apple en Chile : Top 10 de las canciones más escuchadas de hoy martes, 16 de noviembre

¿Para qué perder tu tiempo navegando por horas en Apple cuando el servicio de streaming ya ha hecho el trabajo por ti?

Hablamos de su lista con las canciones más escuchadas en Chile, que las clasifica según su cantidad de oyentes en tiempo real. Sigue desplazándote para saber cuáles son las más populares esta semana.

1. Los Malvekes (feat. Stars Music Chile)

El sencillo más reciente de Cris Mj, Marcianeke y Simon la Letra ya se vislumbra como un nuevo clásico. «Los Malvekes (feat. Stars Music Chile)» entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

2. Lo Siento BB:/

«Lo Siento BB:/» se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Tainy, Bad Bunny y Julieta Venegas está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una rola?

3. Qué Pasa?

«Qué Pasa?» de Marcianeke se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, continúa en la tercera posición.

4. Yonaguni

Cosechar éxitos es sinónimo de Bad Bunny. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada «Yonaguni», debute en la cuarta posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera entrada?

5. Ley Seca

«Ley Seca», interpretado por Jhay Cortez y Anuel AA, sigue en el quinto lugar de la lista.

6. Volví

«Volví» de Aventura y Bad Bunny se mantiene en sexto lugar.

7. Nostálgico

En séptimo lugar, continúa «Nostálgico» de Rvssian, Rauw Alejandro y Chris Brown.

8. Cold Heart (PNAU Remix)

«Cold Heart (PNAU Remix)» de Elton John y Dua Lipa es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la octava posición.

9. All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version) (From The Vault)

«All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version) (From The Vault)» de Taylor Swift está sonando ahora mismo en esta plataforma, tras ascender en el ranking hasta la posición 9. Ayer se encontraba en el sitio número 10, pero los fans decidieron que continuara su escalada.

10. ¿Por qué te enojái?

«¿Por qué te enojái?» de Harry Nach y Marcianeke va en descenso: ya llega a la décima posición. Lo anterior contrasta con el conteo de ayer, en el que se ubicaba en el puesto número 9.

