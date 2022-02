Portaltic.-Nvidia explica que algunos juegos de GeForce Now presentan fallos porque los limita a menos de 60fps

16-11-2021 Dauntless POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA DAUNTLESS



MADRID, 16 (Portaltic/EP)



Nvidia ha reconocido que entre los 1.100 juegos que ofrece su servicio de juego en la nube GeForce Now se encuentran doce títulos que presentan fallos de velocidad debido a que la empresa los ha limitado a una tasa de fotogramas por segundo (fps) inferior a los 60 habituales por el sistema Optimal Playable Settings (OPS).



Este anuncio sucede a la recepción de varias críticas en las que los usuarios reportaban errores durante el juego. Para justificarlo, la compañía fabricante de tarjetas gráficas ha indicado que algunos juegos presentan estos errores porque aplican OPS, un sistema de opciones predefinidas que permiten mantener el equilibrio entre rendimiento, calidad de señal y gráficos.



Esta configuración no es necesaria en el amplio catálogo de la nube, sino que solo se aplica a doce juegos, entre los que se encuentran Danutless, Cyberpunk 2077, Kenshi, Dying Light, Biomutant o Jurassic World Evolution. Todos ellos presentan una limitación de fps, entre 40 y 50 fps, según han notificado varios usuarios en Reddit y ha confirmado la empresa en un comunicado.



En él, Nvidia ha mencionado que aunque los suscriptores de pago (que se recogen en Priority o GeForce Now RTX 3080) pueden escoger su propia configuración al inicio del juego, incluso para ellos estos títulos "no rinden lo suficientemente bien a 60 fps".



Por ese motivo, muchos usuarios no pueden anular el filtro OPS predeterminado para estos juegos, en los que el uso de gráficos es muy intenso.