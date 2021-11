Policía cubana frustra manifestación convocada por la oposición

Actualiza con declaración de asesor de seguridad de la Casa Blanca ///La Habana, 16 Nov 2021 (AFP) - La frustrada manifestación opositora en Cuba por la fuerte presencia policial y el arresto de varios líderes fue calificada por el gobierno como una "operación fallida" de Estados Unidos, que acusó a La Habana de usar "técnicas de intimidación" para "silenciar la voz del pueblo cubano".El canciller cubano, Bruno Rodríguez, denunció una "operación fallida", luego de que el gobierno comunista haya acusado durante semanas a Estados Unidos de querer desestabilizar Cuba con esta manifestación, convocada para reclamar la liberación de los presos políticos."Algunos de mis colegas en Washington parece que se quedaron vestidos para nada, para la fiesta suya que no ha ocurrido", dijo Rodríguez en una transmisión en vivo de Facebook.Más tarde, Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, señaló en un comunicado que el gobierno cubano recurrió "a duras penas de prisión, a detenciones esporádicas y a técnicas de intimidación (...) en su intento de silenciar la voz del pueblo cubano".Francia también urgió el lunes en un comunicado a La Habana a "garantizar el derecho de la población cubana a reunirse y manifestarse pacíficamente", señalando que sigue "con preocupación" la situación.Hacia las 15H00 (20H00 GMT), hora en que estaba prevista la manifestación en La Habana y en seis provincias más, las calles de la capital estaban en calma, bajo una fuerte vigilancia de policías uniformados o de civil.Algunos cubanos postearon en redes sociales sus fotos vestidos de blanco, de acuerdo con la convocatoria, pero en general no respondieron al llamado.El canciller ironizó diciendo que "el guión no ha sido bueno y la puesta en escena ha sido peor". En cambio calificó la jornada del lunes como "festiva" con la llegada de "decenas de vuelos" que "ha reanimado el turismo internacional".El día de la convocatoria de la manifestación coincidía con la reapertura de fronteras al turismo internacional y el retorno de los niños a la escuela tras meses de cierre debido a la pandemia del coronavirus. - "Campañas mediáticas contra Cuba" -El presidente Miguel Díaz-Canel, que asistió el lunes a una ceremonia de la reinauguración del ciclo escolar en Ciudad libertad, al oeste de La Habana, había denunciado el domingo la intención de "subvertir el orden interno" y "campañas mediáticas contra Cuba".Las autoridades habían prohibido la manifestación y amenazado a los organizadores - el grupo de debate político Archipiélago que cuenta con 37.000 miembros dentro y fuera de Cuba - con sanciones penales.Varios disidentes cubanos fueron arrestados, entre ellos Manuel Cuesta Morúa, de 58 años, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática."Fue detenido por la Seguridad del Estado hoy a eso de la una de la tarde (18H00 GMT) saliendo de la casa" en La Habana, dijo a AFP su esposa, Nairobi Scheri.La líder del movimiento disidente Damas de Blanco, Berta Soler, y su marido, el expreso político Ángel Moya, también fueron detenidos, según anunció en Twitter la disidente Martha Beatriz Roque. La historiadora de arte y activista Carolina Barrero, impedida de salir de su casa desde hace 200 días, también fue arrestada, anunció el movimiento 27N al que pertenece.Otro disidente, Guillermo Fariñas, está detenido desde el viernes. Muchos opositores, promotores de la manifestación y periodistas independientes dijeron haber sido bloqueados en sus casas por agentes de la Seguridad del Estado.Varios de ellos denunciaron que fueron víctimas de actos de repudio, manifestaciones de simpatizantes del gobierno usadas desde hace años para increpar a los disidentes. También denunciaron que les cortaron la conexión a internet.- Crisis económica -"Si no me dejan salir hoy, lo haré mañana con más convicción y decisión que hoy", prometió en Twitter Saily González, que convocó a la manifestación en la central ciudad de Santa Clara. El dramaturgo Yunior García, de 39 años, fundador de Archipiélago y punta de lanza de una nueva generación de disidentes cubanos impulsada por el auge de las redes sociales, seguía el lunes impedido de salir de su casa por agentes de seguridad vestidos de civil, constató un periodista de la AFP. Su plan de salir el domingo a marchar solo con una rosa blanca en la mano fue cancelado por agentes de seguridad que bloquearon su edificio. Este llamado ocurre cuatro meses después de las históricas y espontáneas manifestaciones del 11 de julio, que dejaron un muerto, decenas de heridos y 1.270 personas detenidas, de las cuales 658 siguen en prisión, según la ONG de defensa de derechos humanos Cubalex.La isla vive su peor crisis económica en casi 30 años, con una grave escasez de alimentos y medicinas, así como un creciente descontento social y la polarización entre defensores y críticos del gobierno.ka/lp/dga -------------------------------------------------------------