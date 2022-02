Perú.- Un tribunal policial ordena una nueva investigación sobre la represión por parte de agentes en protestas en Perú

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



Un Tribunal de Disciplina de la Policía de Perú ha ordenado una nueva investigación para determinar la responsabilidad de los agentes en la represión que se llevó a cabo en las protestas de noviembre de 2020 en el país y en las que murieron dos manifestantes, Inti Sotelo y Bryan Pintado, mientras más de 70 personas resultaron heridas.



Este tribunal, presidido por Alfonso Salas, ha respondido así a la decisión de la Inspectoría de la Policía de absolver a once oficiales que participaron en el operativo para disolver las protestas, informa el medio peruano 'La República'.



Según el nuevo tribunal, la Inspectoría no llevó a cabo en su procedimiento administrativo inicial una serie de partes indispensables, por lo que ha ordenado anular la resoluciones previas en el caso y abrir una nueva investigación.



Los agentes, entre los que se encuentra el entonces subcomandante de la Policía Nacional Jorge Lam Monte y el exjefe de la región de Lima Luis Cayas, son señalados por infracciones como contravenir procedimientos de los planes de operaciones, realizar acciones no autorizadas, fracasar en su misión e incumplir directivas y protocolos regulados.



El tribunal ha determinado ahora que se lleven a cabo nuevas acciones como recabar las declaraciones de los afectados en las movilizaciones y las pericias balísticas de las armas utilizadas, así como incorporar en el expediente los vídeos de las protestas remitidos por los abogados de los familiares de las víctimas.



El ministro del Interior peruano, Avelino Guillén, ha subrayado, por su parte, que nombrará a personas imparciales para hacerse cargo de la nueva investigación. La Fiscalía lleva a cabo otra investigación de forma paralela.



De hecho, la Fiscalía peruana ha imputado por homicidio a los once agentes de la Policía Nacional por la muerte de los dos jóvenes durante las protestas, en las que la ciudadanía se manifestó en contra de la proclamación de Manuel Merino como presidente, tras la moción de censura del anterior, Martín Vizcarra.



Merino presentó su renuncia al cargo menos de una semana después ante las fuertes protestas y tras confirmarse el fallecimiento de estos dos manifestantes.