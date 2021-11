Perú consolida el mayor aumento de América Latina en exportaciones no tradicionales

Vista de contenedores en un puerto internacional, en una fotografía de archivo. EFE/Álex Díaz

Lima, 16 nov (EFE).- Perú reforzó su liderazgo en Latinoamérica como el país con mayor crecimiento porcentual de exportaciones no tradicionales, aquellas que no son minerales o hidrocarburos, al alcanzar en septiembre un récord de casi 1.600 millones de dólares, informó en un comunicado este martes el Banco Central.

El promedio anual de crecimiento de estas exportaciones de los últimos cinco años alcanza en Perú un 8,3 %, seguido de México (5,3 %), Colombia (3,6 %), Chile (2,9 %) y Brasil (1,6 %).

En el acumulado de los últimos doce meses, las ventas al exterior no tradicionales de Perú mostraron una tasa de expansión interanual de 26,8 %, también por encima del ritmo de crecimiento de Brasil, Colombia, México y Chile.

Solo en septiembre las exportaciones no tradicionales de Perú alcanzaron un valor cercano a los 1.600 millones de dólares, lo que supone un máximo histórico, según destacó el Banco Central.

Respecto a septiembre de 2019, el año previo a la pandemia de covid-19, el crecimiento de las exportaciones no tradicionales fue de 37,5 %, debido al mayor volumen de envíos, que fue un 35 % superior.

Frente a septiembre de 2020, donde las exportaciones cayeron por la emergencia sanitaria mundial, el crecimiento es del 23,7 % en valor, mientras que en volumen supuso un incremento del 14,4 %.

Este récord registrado el pasado septiembre se basó principalmente en las ventas al exterior de frutas como los arándanos, que crecieron un 120,8 % respecto a septiembre de 2019 y un 53,5 % sobre el mismo mes de 2020.

Los envíos de paltas (aguacates) crecieron en 86,4 % frente a septiembre de 2019 y 162,8 % sobre el mismo mes de 2020, mientras que los espárragos frescos aumentaron 76,4 % en comparación a 2019 y 26,7 % a 2020.

De enero a septiembre de 2021, estas exportaciones alcanzaron los 11.582 millones de dólares, un 16 % más respecto al mismo periodo de 2019, y un 33,9 % respecto a 2020.

El Gobierno de Perú confía en cerrar el 2021 como el año con más exportaciones de su historia, al alcanzar una cifra récord cercana a los 55.000 millones de dólares entre tradicionales y no tradicionales.