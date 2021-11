Peloton revierte venta masiva tras ofrecer US$1.000M en acciones

(Bloomberg) -- Peloton Interactive Inc. subió hasta un 7,6% el martes, borrando una caída previa a la apertura del mercado de hasta un 8% después de que la compañía de fitness dijera que venderá US$1.000 millones en acciones.

La oferta de acciones sigue una caída del 45% desde que Peloton redujo drásticamente su pronóstico de ingresos anuales hasta por US$1.000 millones el 4 de noviembre en medio de proyecciones más bajas tanto para los suscriptores como para los márgenes de ganancia pospandemia.

El interés corto en Peloton comprende el 9,5% de la flotación pública, según datos de la firma de análisis financiero S3 Partners. Esta es la primera oferta pública en Peloton desde su OPI de 2019 a US$29 por acción, según datos compilados por Bloomberg. Goldman Sachs y JPMorgan, los dos bancos líderes en la OPI, suscriben el nuevo acuerdo.

Durable Capital Partners LP, TCV y los fondos y cuentas asesorados por T. Rowe Price Associates Inc. han expresado interés en comprar acciones en la oferta, dijo Peloton en un comunicado.

