Partido entre Panamá y El Salvador será para vacunados contra la covid-19

Fotografía de archivo de la selección de fútbol de Panamá. EFE/ Carlos Lemos

Ciudad de Panamá, 15 nov (EFE).- Las autoridades sanitarias panameñas dijeron este lunes que verificarán que los fanáticos que asistan al partido eliminatorio para Catar 2022 entre Panamá y El Salvador, que se disputará el martes en el estadio capitalino Rommel Fernández, cuenten con sus dosis de vacuna contra la covid-19.

La verificación de que hayan recibido la aplicación de las dos dosis se realizará mediante la presentación de la tarjeta de vacunación y del código QR, señaló el Ministerio de Salud (Minsa) en su informe diario sobre la pandemia.

Para ingresar el día del partido es indispensable contar con la entrada digital que lleva su respectivo código QR, también señaló por su parte la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut).

"Una vez que una entrada es utilizada para ingresar, su QR quedará automáticamente inhabilitado (no se puede salir del estadio y volver a ingresar con la misma entrada. Dos personas no podrán ingresar con la misma entrada)", indicó el pasado 8 de noviembre la Fepafut.

A su vez, el Ministerio de Salud exhortó a la población a no bajar la guardia, seguir las medidas de bioseguridad y acudir a los centros de vacunación a recibir las dosis contra la covid-19.

El Minsa detalló que al día de hoy en Panamá se han aplicado 5.918.021 dosis de vacuna contra la covid-19.

De esa cantidad, 3.058.412 son primera dosis; 2.717.390 segunda dosis; 5.681 tercera dosis; y 136.538 dosis de refuerzo.

Los datos aportados por la entidad sanitaria destacan que del total de la población meta a vacunar, a partir de los 12 años, el 88,5 % ha recibido la primera dosis y el 78,7 % la segunda dosis.

Panamá agregó hoy 114 nuevos casos de la covid-19 y 3 muertes por la enfermedad, para llegar a 474.735 contagios confirmados y 7.346 fallecimientos en más de 19 meses de pandemia.

Hay 22 pacientes hospitalizados por el coronavirus en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y 111 en planta, mientras que 1.640 están aislados en sus casas y 75 en hoteles.

Los pacientes recuperados suman 465.541 desde el 9 de marzo de 2020 que se dio el primer contagió en Panamá, donde la covid-19 tiene una letalidad del 1,5 %, de las más bajas en Latinoamérica.

En las últimas 24 horas se aplicaron 3.059 pruebas para detectar casos de la enfermedad, con una positividad de 3,7 %. Panamá lleva 4.141.004 test aplicados a la fecha.