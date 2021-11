New York Knicks gana a Indiana Pacers (92-84)

New York Knicks consiguió ganar en casa frente a Indiana Pacers por 92-84 en una nueva jornada de la NBA. En la jornada anterior, los jugadores de New York Knicks cayeron derrotados a domicilio contra Charlotte Hornets por 104-96. Por su parte, los de Indiana Pacers derrotaron en casa a Philadelphia 76ers por 118-113. Con este resultado, New York Knicks acumula hasta el momento ocho victorias en 14 partidos disputados en la competición, mientras que Indiana Pacers se queda con seis victorias en 15 partidos jugados.

En el primer cuarto hubo varios movimientos en el marcador y acabó con un resultado de 16-20. Posteriormente, el segundo cuarto nuevamente estuvo caracterizado por diferentes cambios de líder en el marcador hasta concluir con un resultado parcial de 32-29. Tras esto, los rivales acumularon un total de 48-49 puntos antes del descanso.

Durante el tercer cuarto de nuevo hubo alternancias en el luminoso, que terminó con un resultado parcial de 21-25 y un total de 69-74. Por último, el último cuarto también tuvo varios movimientos en el marcador hasta que concluyó con un resultado parcial de 23-10. Finalmente, el partido finalizaba con un resultado de 92-84 para los locales.

En el transcurso del partido destacaron Julius Randle y Derrick Rose por su participación en el encuentro, tras conseguir 11 puntos, cinco asistencias y 11 rebotes y 14 puntos, siete asistencias y cinco rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo visitante destacaron Domantas Sabonis y Malcolm Brogdon, con 21 puntos, tres asistencias y 15 rebotes y 22 puntos, siete asistencias y ocho rebotes respectivamente.

Tras ganar el partido, en el siguiente choque New York Knicks medirá sus fuerzas con Orlando Magic en el Madison Square Garden, mientras que Indiana Pacers se enfrentará a Detroit Pistons en el Little Caesars Arena.