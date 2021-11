Netflix lanzará listas semanales de sus programas más vistos

(Bloomberg) -- Netflix Inc. comenzará a decirle al mundo cuántas personas ven sus programas, al menos los más populares, lo que brindará a los inversionistas más datos sobre lo que están viendo los suscriptores.

El servicio de streaming lanzará listas de sus programas de televisión y películas más populares a nivel mundial cada semana. Se clasificarán según la cantidad de horas que las personas pasen viéndolos, a diferencia del número de espectadores, dijo Netflix el martes. La compañía también publicará listas específicas de países sin las horas.

La película de acción “Alerta roja”, protagonizada por Dwayne Johnson, Ryan Reynolds y Gal Gadot, fue la más vista en el servicio en todo el mundo la semana pasada, con 148,7 millones de horas. La tercera entrega de “Narcos: México” fue la serie de televisión más vista, superando a “El juego del calamar”.

A diferencia de los cines y las cadenas de televisión, Netflix nunca ha divulgado datos de audiencia de forma regular. Su opacidad ha inspirado a toda una industria artesanal de empresas que estiman la demanda de espectáculos y qué programas llevan a los consumidores a suscribirse a un servicio. Otros servicios de streaming han seguido el ejemplo de Netflix, informando poco más que adjetivos y sin datos reales sobre títulos seleccionados.

Si bien Netflix no vende anuncios basados en datos de espectadores, como lo hacen las redes de televisión, sus programas de éxito ayudan a atraer nuevos suscriptores. Más datos sobre los espectadores pueden ayudar a los inversionistas a juzgar cómo está funcionando el servicio en un trimestre determinado, y también pueden ayudar a los productores que buscan apalancamiento en las negociaciones con la compañía, que gastó US$11.400 millones en películas y programas de televisión durante nueve meses de 2021.

“Descubrir cuál es la mejor manera de medir el éxito en streaming es difícil, y no existe una métrica perfecta”, escribió Pablo Pérez De Rosso, vicepresidente de estrategia, planificación y análisis de contenido de Netflix, en una publicación de blog. “Habiendo analizado las diferentes opciones, creemos que el compromiso medido por las horas visualizadas es un fuerte indicador de la popularidad de un título, así como de la satisfacción general de los miembros, que es importante para la retención en los servicios de suscripción”.

Estas listas no revelarán datos de audiencia para la mayoría de los programas de Netflix. Servirán como instantáneas de los mayores éxitos y ayudarán a promover esos títulos entre los espectadores potenciales.

