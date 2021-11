Monedas andinas caen tras datos de actividad de EE.UU.: Andes FX

(Bloomberg) -- Las monedas andinas registraban pérdidas al igual que la mayoría de sus pares de los mercados emergentes después de que las cifras de ventas minoristas y de producción industrial de Estados Unidos más fuertes de lo esperado intensificaron la preocupación de que la Fed podría estar más cerca de subir sus tasas de interés.

El peso chileno se debilitaba un 1,3%, la mayor pérdida entre las divisas de América Latina, al tiempo que el cobre registraba una baja de 1,2% en Londres. A esto se suma la preocupación por la primera vuelta de una reñida contienda electoral del domingo y la votación en el Senado sobre la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera programada para hoy.

El peso ronda el nivel psicológico de 800 por dólar después de que encontró demanda de dólares cerca de su promedio móvil de 100 días, actualmente en 785 por dólar.

El Senado tomará su decisión sobre el juicio político y se requieren 29 votos para derrocar al presidente. El diario el Mercurio reportó que el Gobierno cree que la acusación contra Piñera no será aprobada en el Senado.

Ambos candidatos presidenciales de Chile, el izquierdista Gabriel Boric y el conservador José Antonio Kast, dijeron que están abiertos a negociar sus programas económicos.

El peso colombiano se depreciaba un 0,5%, consolidando su posición como la divisa con peor desempeño de América Latina en lo corrido del mes y solo supera el desempeño de la lira turca entre todos los principales mercados emergentes.

Es probable que la razón principal por la que los operadores están evitando posiciones alcistas en pesos sea que los funcionarios del banco central podrían no tener una postura tan restrictiva como sus pares regionales.

La reciente ruptura del nivel de 3.864 pesos por dólar deja margen para una depreciación adicional del peso hacia el mínimo del año a la fecha de cerca de 4.000 por dólar.

Los datos del PIB y de la actividad económica del tercer trimestre de Colombia se publicarán más adelante en la sesión. Si las cifras son más bajas de lo esperado, se puede fortalecer aún más la opinión de los inversionistas de que el Banco de la República permanecerá inclinado hacia una postura más expansiva.

El sol peruano está volviendo a probar los 4,00 por dólar después haberse alejado de dicho nivel la mayor parte del fin de semana pasado. La incapacidad del Gobierno para encontrar estabilidad incluso entre sus propios aliados políticos sigue manteniendo al margen a los inversionistas extranjeros.

(Parte de la información proviene de operadores de divisas familiarizados con las transacciones que pidieron no ser identificados porque no están autorizados a hablar públicamente).

Nota Original:CLP, COP Depreciate After U.S. Activity Data: Inside Andes

Davison Santana es un estratega de divisas que escribe para Bloomberg. Las observaciones que hace son suyas y no pretenden ser un consejo de inversión.

