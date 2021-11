Marcela Santibáñez: “A Chile nos llega desde España Almódovar y poco más”

La productora Marcela Santibáñez durante la entrevista con EFE. EFE/Julián Pérez

Huelva (España), 16 nov (EFE).- Cuando se habla del viaje de ida y vuelta que tienen que hacer las películas iberoamericanas y españolas para compartir cine común se obvia en muchas ocasiones el problema que tienen los propios países para exportar o importar producciones, como en Chile, a donde, según la productora Marcela Santibáñez, llega desde España “Almodóvar y poco más”.

Lo explicó en una entrevista con Efe en Huelva, al sur de España, donde esta semana es presidenta del jurado del Festival de Cine Iberoamericano una cineasta que, entre otras cosas, fue nominada al Óscar al Mejor Documental por “El agente topo” y está al frente de obras como ‘La memoria infinita’ y ‘El taller’, de Maite Alberdi.

En un descanso entre las proyecciones que tiene que ver durante toda la semana para puntuarlas, y con la premisa de que no puede hablar en absoluto sobre ellas, la cineasta chilena reflexionó, entre otras cosas, sobre los problemas para que las salas españolas cuenten con cintas de su país, con un dato: “Antes de eso, tenemos que tener en cuenta que no tenemos cine chileno ni en Chile”.

Así, aseguró que antes de exportar cine al viejo continente, en Chile tienen que “aprender a apreciar” su propio cine, a diferencia, dice, de países como Argentina o México, donde quizás se dan las filmografías más potentes de Latinoamérica, y existe “un orgullo” por sus producciones.

En ese sentido, Chile no es diferente del resto del mundo, y allí les cuesta lo mismo a sus cineastas competir con las grandes producciones de Hollywood para tener sitio en las salas, por lo que Santibáñez dijo que son necesarias “políticas públicas, incluso la obligación de una cuota”, que garantice que una parte de las proyecciones son nacionales, y hasta “más política en distribución”, que, todo unido, llene las pantallas de producciones propias.

Para la cineasta chilena, en su país hay “muchos temas importantes de los que hablar, y el cine es el lugar donde hablar de los problemas”, por lo que defendió que no existe la palabra “sobrecarga” si muchas películas hablan sobre la dictadura o problemas del país recientes, porque, igual que pasa en España con las cintas sobre la Guerra Civil o el franquismo, es imposible sobrecargarse cuando se habla "de temas importantes”.

Sobre lo que España aporta a sus pantallas, aseguró que a las salas chilenas “llega Almodóvar y poco más”, aunque ese déficit lo “compensan” algunas series, como el efecto en audiencia que tiene entre sus compatriotas ‘La casa de papel’.

Desde su punto de vista de cineasta experta, apela a conocer nuevos horizontes, porque le gusta "buscar cosas distintas”, y rememoró que, con la pandemia, se aficionó al cine coreano, y, preguntada por qué película de las que ha visto le habría gustado producir, menciona ‘Boyhood’ (Momentos de una vida), película de 2014 dirigida por Richard Linklater, que recorre la vida de un niño en tiempo real, mediante doce años de rodaje.

Fermín Cabanillas