Los cortes más favorecedores y rompedores del otoño para melenas rizadas

MADRID, 16 (CHANCE)



Lejos ha quedado ese tiempo en el que las mujeres de pelo rizado se pasaban horas y horas, secador y plancha de pelo en mano, intentando alisar su melena y domar sus rizos. Afortunadamente la tiranía del liso extremo ha pasado a la historia y ahora, más que nunca, se lleva el 'curly'.



Si eres de las que no sabe que hacer con sus rizos y quiere cambiar de imagen sin renunciar a la naturalidad, te descubrimos los cortes más creativos, rompedores y favorecedores del momento para pelo rizado. ¡Toma nota y atrévete!



Corto e intenso



El patrón de nuestro rizo, más cerrado o más abierto, y el modo en el que nos peinamos es lo que marca el carácter de nuestro look. "Podemos llevarlo muy corto, un garçon que peinamos para que caigan sobre nuestra frente unos caracolillos o bien hacia un lado. Si queremos más volumen, entonces déjalo crecer para llevar tus rizos con un contorno redondeado.", propone Raquel Saiz desde Torrelavega.



Corto, ma non troppo



Los bobs y los long bobs también se expresan en clave rizada, con versioes tan diferentes como igualmente favorecedoras. "Modernidad, sensualidad, frescura y comodidad es lo que nos dice un bob rizado. Con o sin flequillo, con o sin capas, con un contorno más recto, pero también asimétrico e incluso triangular, este último solo posible con rizos. Estos cortes tienen mucho que decirnos y con los rizos se ven aún más especiales.", comenta Rafael Bueno desde Málaga.



Midi, en su justa medida



Los cortes de media melena son todavía ligeros porque no hay demasiado peso, pero ofrecen la versatilidad de las melenas más largas para crear distintos cortes o recogidos. "Los shags o mullets son perfectos para esta longitud. Además, el rizo siempre aporta un matiz propio muy distinto, el mismo corte con el pelo liso dice cosas diferentes. Los flequillos rizados son desenfadados y aportan cierta rebeldía, además hacen más cómo el look. Si hay una tendencia es esta, corte midi con rizo.", explica Felicitas Ordás desde Mataró.



Largo y expresivo



Las melenas largas y muy largas se ven aún más enérgicas con los rizos y ahora amplían el modo de peinarse. "Normalmente creamos capas para que el rizo se vea con cuerpo, para distribuir correctamente los volúmenes y restar peso. Sin embargo, las melenas largas también vienen casi rectas, sin enfatizar el volumen y con a veces con flequillo. El corte es distinto, pero la forma en el que lo peinamos también, esta opción requiere de menos secador.", asegura Manuel Mon desde Oviedo.