La UE continúa apostando por un acuerdo "bloque a bloque" con el Mercosur

Montevideo, 16 nov (EFE).- La Unión Europea (UE) continúa con una "apuesta clarísima" de negociar "bloque a bloque" y poder concretar el acuerdo con el Mercado Común del Sur (Mercosur) ya que se trata de una estrategia política y económica.

Así lo dijeron a Efe el director para las Américas en el Servicio de Acción Externa de la Unión Europea, Javier Niño Pérez; la directora general adjunta de Partenariados Internacionales de la Comisión Europea, Myriam Ferran; y el embajador de la Unión Europea en Uruguay, Paolo Berizzi, que participan en Montevideo de la Comisión Mixta UE-Uruguay.

"Nuestra apuesta estratégica es clarísima, que es negociar de bloque a bloque con los cuatro países, porque nuestra apuesta no es simplemente comercial, como sería un TLC con China; es política, crear realmente una relación que nos permita avanzar en temas que van mucho más allá del comercio", enfatizó Niño y descartó la posibilidad de que se intente un acuerdo bilateral con Uruguay.

El director consideró que el valor de este acuerdo es "que sea un todo" y así "abordar conjuntamente" programas en la región con cooperación "a nivel multilateral" en temas como cambio climático, digitalización, derechos humanos y democracia.

"Es cierto que hay mucha frustración comprensible por el retraso que vemos en la ratificación pero la apuesta estratégica es esta y yo estoy convencido de que vamos a cumplir este objetivo", reiteró.

El Acuerdo de Asociación entre la UE y el Mercosur fue firmado en 2019, después de 20 años de negociaciones, pero aún no ha entrado en vigor porque depende de la ratificación de los Congresos de todos los involucrados y hay países europeos que no confían en los compromisos medioambientales de las naciones del Mercosur.

"Ahora el tema central es el medioambiental, estamos trabajando en alguna posible declaración conjunta que nos permita tranquilizar aquellos que en círculos europeos tiene preocupación", apuntó.

Niño destacó los discursos de países como Argentina, Brasil y Uruguay durante la cumbre COP26 sobre cambio climático, donde apostaron a acabar con la deforestación ilegal, reducir las emisiones y otros "elementos positivos" que permitirán avanzar.

Respecto a la Comisión Mixta que se desarrolla en Montevideo, Niño enfatizó que el objetivo es "evaluar la cooperación bilateral" que es "francamente excelente" a todo nivel y eso permite cooperar de forma multilateral con otros países de la región donde hay "crisis políticas más agudas".

"Realmente cuando uno examina los 193 países del mundo hay pocos donde tengamos una relación de confianza y cercanía como la que tenemos con Uruguay", subrayó.

Por su parte, Ferran coincidió en que la cooperación entre Uruguay y la UE es "excelente" y desde el bloque europeo consideran al país suramericano "como un verdadero socio" ya que comparten "valores fundamentales" como el respeto a los derechos humanos o la igualdad de género.

"Queremos continuar la cooperación con en Uruguay pero también trabajar con Uruguay como efectivo socio para contribuir a actividades con otros países que necesitan mas ayuda", concluyó.