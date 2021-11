La oposición venezolana trabaja contra reloj para llegar unida a los comicios

Funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano fueron registrados el pasado 11 de noviembre al ofrecer tutoriales de votación a los ciudadanos, en Caracas (Venezuela). EFE/Miguel Gutiérrez

Caracas, 15 nov (EFE).- La oposición venezolana pisó este lunes el acelerador con múltiples llamados a la unidad y una solicitud ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para aunar sus candidaturas de cara a las elecciones locales y regionales del próximo domingo.

La principal pelea se centraba en el estado Miranda, que alberga parte del área de Caracas, donde Carlos Ocariz, apoyado por el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, y el exconcejal David Uzcátegui, apoyado por varios alcaldes del área metropolitana de la capital, competían por el voto opositor.

Sin embargo, Ocariz declinó el pasado jueves su candidatura en busca de conseguir unificar el voto antichavista.

Su tardía retirada ha suscitado numerosas dudas, puesto que el CNE no ha aclarado si quienes opten en las máquinas de votación por el partido del ya excandidato Ocariz, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), serán nulos.

Por eso, Andrés Schloeter, candidato de la MUD a la Alcaldía de Sucre, uno de los cinco municipios que conforman Caracas, explicó hoy cómo votar y aseguró que los votos por la coalición que lidera no serán nulos.

"Tenemos un gran reto por delante: lograr que el CNE acepte los cambios que pidió la tarjeta de la unidad (MUD) para unificar todas las candidaturas", dijo.

Afirmó que, "si el CNE se sigue negando en evitar que se logre esta unificación de las candidaturas", le pedirá a sus simpatizantes que salven la Alcaldía de Sucre y el concejo municipal.

Tras explicar el complejo método de votación para rechazar que un voto por Ocariz termine siendo nulo, reclamó que sus simpatizantes opten por "el nombre de Uzcátegui" en la tarjeta al no poder hacerlo por el de quien era su compañero de candidatura.

"La única manera que tenemos de lograr el deseo de cambio es votando por la unidad", subrayó.

El candidato de la MUD a Caracas, Tomás Guanipa, también hizo un llamado en el mismo sentido al afirmar en su cuenta de Twitter que "la unidad es esencial para el cambio en Caracas", al explicar que su candidatura cuenta con "el apoyo de todos los partidos políticos".

"Hoy, junto (al líder socialdemócrata) Henry Ramos Allup, recordamos que la verdadera opción de cambio está en la tarjeta de la unidad (MUD)", subrayó.

EL OFICIALISMO APELA A LA MEMORIA DE CHÁVEZ

El oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) celebró un gran acto en el noroccidental estado Zulia (fronterizo con Colombia), el más poblado del país.

El actual gobernador y candidato a la reelección, Omar Prieto, participó junto al vicepresidente del partido, Diosdado Cabello, en un mitin en el que apeló a la memoria del fallecido presidente Hugo Chávez.

"Vienen tiempos mejores, vienen los tiempos que vivimos con Hugo Chávez, vienen los tiempos de bonanza de Chávez, lo tenemos que construir con la victoria del (domingo) 21", subrayó.

Prieto insistió en que el domingo vencerán "a las sanciones y (los opositores) tendrán que entender que tienen que sentarse en una mesa" con el pueblo venezolano "que decidió ser libre, soberano e independiente".

Llamó a sus simpatizantes a movilizar el voto de los chavistas en un plan denominado "1x10", es decir, que cada uno de ellos lleve a diez personas más a las urnas.

También les solicitó que salgan "tempranito" para poder celebrar de forma precoz la que considera que será su victoria.

"El 21, gana Chávez, el 21 gana Dios la pelea contra el mal", concluyó.

El partido también felicitó al personal de salud y científicos de Cuba por su trabajo en la lucha contra la covid-19, algo que, consideran, ha permitido a la isla avanzar hacia la "normalización" de la vida nacional con la apertura de fronteras y el retorno a clases.

El PSUV "felicita al heroico pueblo cubano, y de manera particular, a su personal de salud y a sus científicas y científicos, cuyo esfuerzo -aunado a la disciplina y la participación de la inmensa mayoría de las cubanas y los cubanos- ha permitido llegar a este momento", dijo el partido en un comunicado.

Por su parte, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) informó hoy que su jefa, la eurodiputada portuguesa Isabel Santos, se reunirá con las autoridades electorales del país y representantes de partidos políticos antes de los comicios.

Santos llegará mañana a Caracas, la misma jornada en la que arribarán también 34 observadores de corto plazo que se sumarán al equipo central de la misión, compuesto por 11 analistas electorales.

Esos analistas se encuentran en Venezuela desde el 14 de octubre, mientras que otros 44 observadores de largo plazo están desplegados en 22 de los 23 estados del país y Caracas desde el 28 de octubre.