La guía del comprador inteligente para este Black Friday

MADRID, 16 (CHANCE)



El próximo 26 de noviembre se celebra el Black Friday, un día marcado en rojo en el calendario de todos aquellos a los que les encanta ir de shopping, ya que gran parte de las marcas y los comercios ofrecen atractivos descuentos y promociones para sacar nuestra vena más consumista y hacernos con los regalos de Navidad al mejor precio.



Y es que durante las 24 horas que tiene lugar este evento - que muchas de las firmas han extendido durante todo el fin de semana - es posible encontrar ofertas que no podrás dejar escapar no solo en ropa y calzado, cosméticos y complementos, sino también en electrodomésticos, artículos de tecnología y electrónica, viajes y, en general, en cualquier producto que se pueda imaginar.



Sin embargo, en ocasiones nos dejamos llevar por las prisas y no sacamos el máximo partido al Black Friday... ofertas, chollos, cupones de descuentos y los productos más rebajados del mercado que, siguiendo estos consejos que os proponemos de la mano de Chollometro, serán mucho más sencillos de encontrar... ¡Y disfrutar!



- Se previsor. La mayoría de tiendas y comercios online suelen lanzar promociones los días antes del Black Friday. Alguno de ellos, lo hacen incluso con semanas de antelación. Por eso, si tienes algún producto en mente que te gustaría comprar y temes que se pueda agotar, ve a la tienda o resérvalo online antes de que se queden sin stock.



- Mejor por la mañana. La hora clave para comprar entre semana es por la mañana. La mayoría de la gente suele estar trabajando y, por ello, las tiendas y centros comerciales están menos llenos. Para las compras online, la madrugada es un buen momento para encontrar nuevas ofertas ya que las tiendas online lanzan la mayor parte de sus ofertas en ese momento, pero durante el día también podrás encontrar un montón de ofertas atractivas que se irán lanzando a cada momento.



- Planifica tus compras. La gran cantidad de ofertas que puedes encontrar durante el Black Friday a veces puede hacer que nos volvamos locos y queramos comprar cosas que no necesitamos. Por ello, es recomendable centrarse, por ejemplo, en esas compras que ibas a dejar para más adelante como los regalos de navidad, ya que el 'viernes negro' puede ser la ocasión perfecta para anticiparte y llevártelos a casa al mejor precio.



- Compara y vencerás. Cada tienda tiene sus propios descuentos y, aunque una oferta te parezca inmejorable, no significa que otra tienda no ofrezca una mejor. Presta mucha atención y analiza todas las opciones que tengas disponibles y compra en consecuencia.



- Revisa la política de devoluciones. Muchos minoristas varían su política de devoluciones para compensar las ofertas realizadas. Por ello, es recomendable leer siempre la letra pequeña antes de comprar nada.



- No olvides los gastos de envío. A veces cuando compramos un producto estamos tan pendientes del precio de este que nos olvidamos por completo de los gastos de envío. En fechas como el Black Friday, no servirá de nada adquirir un producto rebajado si luego los gastos de envío van a ser más altos que el precio de dicho producto.