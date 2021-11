La griega Sakkari derrota a Sabalenka y accede a las semifinales del WTA Finals

La tenista griega Maria Sakkari fue registrada este lunes al celebrar un punto que le anotó a la bielorrusa Aryna Sabalenka, durante un partido del torneo AKRON WTA Finals, en Guadalajara (México). EFE/Francisco Guasco

Guadalajara (México), 15 nov (EFE).- La griega Maria Sakkari, sexta del ránking mundial, venció este lunes por 7-6(1), 6-7(6), 6-3 a la bielorrusa Aryna Sabalenka y se clasificó a la semifinales de la Akron WTA Finals que se juega en Guadalajara, México.

El arranque del partido fue con un rompimiento de cada lado. Después de lo cual Sabalenka propuso más con su temible saque y sus devoluciones acertadas desde distintos ángulos de la pista, pero Sakkari aguantó.

En el octavo 'game' la bielorrusa hizo un rompimiento y se escapó 5-3, sin embargo no pudo confirmar al cerrar el juego con una doble falta, con la que Sakkari, después de ganar el punto con su saque, igualó el set, y provocó el 'tie break'.

Sakkari estuvo impecable con su servicio, Sabalenka lo contrario, cometió dos doble faltas cuando iba debajo 2-1 y fue borrada en el resto de la muerte súbita.

A pesar de que cometió numerosos errores no forzados en el segundo parcial, Sabalenka tomó ventaja de 4-3 en el saque de la griega, que se mantuvo concentrada y en el décimo 'game', cuando la bielorrusa sacó para el set, quebró para el 5-5.

Sabalenka se fue delante con el saque de Sakkari, en el undécimo juego, pero no confirmó, la griega volvió a empatar y de nuevo se fueron al tie break, que Sabalenka ganó por 8-6.

Después de par de quiebres por cada lado en los cinco primeros juegos del set definitivo, Sakkari sacó ventaja de las dobles faltas de Sabalenka, quien hizo 20 en todo el partido, quebró en el séptimo juego y aseguró la victoria.

En el primer turno de este lunes, la polaca Iga Swiatek, novena del ránking mundial, se impuso por 7-5, 6-4 a la española Paula Badosa y le quitó el invicto.

Badosa confesó que su concentración estaba en el partido de la semifinal este martes contra su compatriota Garbiñe Muguruza, lo cual la limitó ante la polaca, con oportunos rompimientos en el cierre de cada set.

La WTA Finals, que transcurre en Guadalajara, con una bolsa de premios de cinco millones de dólares, tendrá este martes la fase de las cuatro mejores con los duelos entre Badosa y Muguruza, a primera hora y de la estonia Annet Kontaveit ante Sakkari, en el horario nocturno.