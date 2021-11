La Fiscalía italiana interroga este martes en España a El Pollo Carvajal

El exgeneral venezolano Hugo Armando Carvajal, que fue jefe de la contrainteligencia con Hugo Chávez y también con Nicolás Maduro, a su salida de la prisión de Estremera (Madrid), en una foto de archivo. EFE/ Víctor Lerena

Madrid, 15 nov (EFE).- La Fiscalía italiana interrogará este martes en la Audiencia Nacional al ex general venezolano Hugo Armando Carvajal sobre la presunta financiación irregular del partido antisistema italiano Movimiento 5 Estrellas, aprovechando que aún no se ha materializado su extradición a Estados Unidos (EEUU).

La toma de declaración se realizará después de que el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional autorizara en un auto el desplazamiento de fiscales italianos para interrogar a Carvajal, conocido como Pollo Carvajal, a raíz de sus últimas revelaciones sobre el Gobierno chavista y su relación con formaciones políticas en otros países.

Carvajal, detenido en España el pasado mes de septiembre tras dos años en paradero desconocido, está a la espera de ser entregado a Estados Unidos, que lo reclama por presuntos delitos de narcotráfico.

Tras un largo proceso, el pasado 20 de octubre la Audiencia Nacional española acordó pedir a EE.UU garantías en la extradición del exjefe de la Inteligencia venezolana, en lo que se refiere al trato relativo a derechos humanos y a la posibilidad de recurso, como último paso para su entrega.

Desde su detención, Carvajal ha utilizado diferentes estrategias para frenar o al menos dilatar su entrega, entre ellas pedir asilo, que no le fue concedido, o recurrir ante el Tribunal Supremo la decisión del Gobierno español de extraditarlo, cuyo recurso también fue rechazado.

Otra baza fue la de prestarse a declarar ante un juez español sobre presuntas tramas de corrupción del régimen chavista con exdirigentes de Podemos para la presunta financiación de esta formación política.

En el caso de Italia, su declaración encajaría en la investigación de un presunto envío de 3,5 millones de euros (4 millones de dólares) por valija diplomática al fundador del Movimiento 5 Estrellas, Gianroberto Casaleggio, a través de la delegación consular de Venezuela en Italia.