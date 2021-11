La española Badosa revela que ante Swiatek tenía la cabeza en otro lado

La tenista española Paula Badosa abandona la pista tras la derrota ante la polaca Iga Swiatek, hoy, durante un partido de singles del torneo AKRON WTA Finals, en Guadalajara (México). EFE/ Francisco Guasco

Guadalajara (México), 15 nov (EFE).- La española Paula Badosa reveló este lunes que tenía la cabeza en otro lado al enfrentar a la polaca Iga Swiatek, quien la venció por 6-4, 6-4 y le quitó el invicto en la WTA Finals de Guadalajara, México.

"Para mí hoy era un partido difícil porque mi cabeza estaba en el partido de mañana; me hubiese gustado no jugarlo y he intentado cosas diferentes para desgastarme lo menos posible", señaló la jugadora, décima del ránking mundial.

Badosa terminó en el primer lugar de su grupo y buscará este martes el pase a la final contra su compatriota Garbiñe Muguruza, uno de los modelos que siguió cuando soñaba con convertirse en profesional.

"Enfrentarme a Garbiñe va a ser emocionante, habrá tensión y tosas las emociones posibles; jugaré contra una jugadora que cuando crecí la vi ganar 'Grand Slams', va a ser una batalla. Voy a intentar dar todo de mí, estamos en el último torneo del año y quiero disfrutarlo", observó.

Al referirse a la dificultad de enfrentar a una rival a la que admira, reconoció que es algo que deberá resolver, pero tiene a favor ser competitiva y olvidar todo cuando está en la cancha, concentrada en solo buscar la victoria.

Badosa, quien cumple 24 años este lunes, ha sido una de las figuras de mayor crecimiento en el 2021 en el tenis; hace unas semanas ganó el torneo de Indian Wells y la consideran con uno de los mejores servicios del circuito.

"He progresado mucho este año y he tenido un premio increíble. Es importante para el tenis femenino de España que haya salido; espero poder inspirar a las jóvenes que están subiendo", agregó.

La española dijo que todos los días siente al publico muy intenso y agradeció la entrega de los aficionados de Guadalajara, que han hecho que los partidos sean más emocionantes.

"Mañana la gente va a tener el corazón partido, espero que pongamos un nivel alto y gane la mejor", concluyó.