Israel.- Netanyahu acude a una vista en uno de los juicios por supuesta corrupción abiertos contra él en Israel

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El ex primer ministro de Israel y actual líder opositor, Benjamin Netanyahu, ha acudido este martes a una de las vistas en un tribunal de Jerusalén en el marco de uno de los procesos abiertos contra él por supuesta corrupción, en la que supone su tercera aparición desde que arrancaron los procedimientos hace cerca de un año y medio.



Durante la vista, los jueces han aceptado aplazar una semana el testimonio de un testigo clave, el antiguo asesor de Netanyahu Nir Hefetz, a raíz de unas nuevas informaciones publicadas el lunes por varios medios israelíes, tal y como ha recogido el diario 'The Times of Israel'.



El tribunal ha expresado su malestar con la filtración de información a la prensa un día antes de la comparecencia de Hafetz, mientras que el abogado de Netanyahu Amit Hadad ha recalcado que "se trata de un incidente muy grave".



En este sentido, Hadad ha resaltado que los abogados defensores escribirán al fiscal general, Avichai Mandelblit, para pedirle que investigue la filtración. Hafetz será interrogado únicamente en asuntos relacionados con uno de los tres casos abierto contra Netanyahu.



Hefetz hizo miles de grabaciones de conversaciones durante sus años trabajando con Netanyahu y su esposa, Sara Netanyahu, material que ahora es un elemento clave de las pruebas en este caso, que gira en torno a un supuesto caso de corrupción en la concesión de un contrato.



Durante las últimas horas han salido a la luz grabaciones de conversaciones entre Hefetz, Netanyahu, su esposa y su hijo Yair, algunas de las cuales apuntan a que Sara habría pedido al entonces asesor del primer ministro que actuara contra líderes políticos de 'Bibi' cuando era jefe de la Oficina de Información Nacional.



Netanyahu compareció en abril en el marco del 'caso 4000', en el que está acusado de soborno, fraude y abuso de confianza, y denunció un "golpe de Estado judicial" que busca apartarlo del poder. 'Bibi' dijo que "es todo un teatro" y "una manipulación", poco antes de ser apartado del cargo tras el surgimiento de una coalición de Gobierno tras las cuartas elecciones parlamentarias en cerca de dos años.



'Bibi', que se ha convertido en la primera persona en la historia en ser imputada mientras ocupa el cargo de primer ministro de Israel, está acusado de recibir sobornos, fraude y violación de la confianza en tres casos separados, tras las investigaciones encabezadas por Mandelblit.



El más grave de ellos es el 'caso 4000', en el que hace frente a cargos por sobornos, fraude y violación de la confianza por impulsar regulaciones que beneficiaron al accionista mayoritario del grupo Bezeq, Shaul Elovitch, a cambio de una cobertura favorable del portal Walla.



En el 'caso 1000', el ex primer ministro será imputado por fraude y violación de la confianza por recibir regalos ilícitos valorados en 700.000 shekels (cerca de 183.000 euros) a cambio de favores.



Por otra parte, en el 'caso 2000' ha sido imputado por fraude y violación de confianza por acordar con 'Yedioth Ahronoth' debilitar al diario de la competencia 'Israel Hayom' --favorable a Netanyahu-- a cambio de una cobertura más favorable al primer ministro en el primer medio.