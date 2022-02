España.-Sánchez evita responder al PP sobre sus viajes en el Falcon y les acusa de tener un "problema" con la democracia

19-10-2021 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada a una sesión de control al Gobierno en el Senado, a 19 de octubre de 2021, en Madrid (España). El Partido Popular quiere que el Senado apruebe una declaración institucional que incluya una condena expresa de ETA, un texto que, a su juicio, retrata a Bildu. La declaración institucional es negociada durante la jornada. Este hecho coincide con el décimo aniversario del cese definitivo de la violencia anunciado por ETA. POLITICA Ricardo Rubio - Europa Press



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rehusado responder a las preguntas del portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, sobre unos presuntos viajes en el avión oficial Falcon a congresos regionales del PSOE, y se ha limitado a acusar a los 'populares' de tener un "problema" con la democracia porque "no reconocen el resultado de las urnas".



En la sesión de control al Gobierno en el Senado, Maroto ha aprovechado su pregunta a Sánchez sobre la evolución de la carga fiscal para cuestionarle directamente por una información publicada por 'ABC' sobre la utilización del avión privado del presidente del Gobierno para asistir a dos actos del PSOE en Andalucía y la Comunidad Valenciana.



"Si es cierto, es una vergüenza", ha proclamado Maroto ante Sánchez, que ha pedido explicaciones al presidente del Gobierno por este hecho que, tal y como ha detallado, apunta a que utilizó su avión hasta en dieciséis trayectos.



Sin embargo, Sánchez ha replicado a Maroto que los 'populares' tienen un "problema" habida cuenta de que consideran a este Gobierno de "ilegítimo". "No tienen un problema conmigo, porque ya lo hicieron con Zapatero y con Felipe González, lo tienen con la democracia porque no reconocen el resultado de las urnas", ha subrayado el jefe del Ejecutivo.



Ante esto, el portavoz de los 'populares' en el Senado ha afeado a Sánchez que no dijera "ni una sola palabra sobre su viajecito con el dinero de todos los españoles", recriminándole además que "se ha convertido en el presidente que más contamina". "No se vuelva a poner el pin de la Agenda 2030 hasta que no empiece a respetar los Objetivos del Desarrollo Sostenible", ha sentenciado Maroto.