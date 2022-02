España.-'Génova'tacha de "falso" que busque material incriminatorio contra Ayuso, en medio del pulso por el PP de Madrid

08-10-2021 El líder del PP, Pablo Casado, preside el comité de dirección del PP. En Madrid, a 8 de octubre de 2021. EUROPA ESPAÑA POLÍTICA DAVID MUDARRA (PP)



El Grupo Popular no descarta sancionar a Álvarez de Toledo por romper la disciplina de voto: "Pero eso queda en el ámbito de lo interno"



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El PP que dirige Pablo Casado ha asegurado este martes que es "falso" que esté buscando material incriminatorio contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en medio del pulso abierto por liderar el PP madrileño, según fuentes de la dirección nacional del partido.



'Génova' ha reaccionado así tras las declaraciones de la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, quien ha señalado que es de una "gravedad extraordinaria y casi inconcebible" el hecho de que se pueda "filtrar" a medios que se está "buscando material para incriminarla".



Además, Álvarez de Toledo ha dicho que no puede entender "las filtraciones del partido" para desestabilizar a la presidenta madrileña, una persona que ha "devuelto la ilusión" al partido, y ha avisado que "todo lo que sea atacar a Ayuso, consolida el voto a Vox".



A raíz de esas manifestaciones públicas, fuentes de la dirección nacional han subrayado que las "acusaciones" de Álvarez de Toledo apuntando a que el partido estaría detrás de posible material incriminatorio contra Ayuso son "rotundamente falsas".



Otras fuentes de la cúpula del PP han señalado a Europa Press que se trata de una acusación "demasiado grave" contra la cúpula del partido y han subrayado que "obviamente es falso". En cualquier caso, consideran que "esto no se va a parar". "Echamos agua, donde otros echan gasolina", se han quejado.



Después, en una comparecencia pública en el Congreso tras la reunión de la Junta de Portavoces, se ha preguntado expresamente a la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, por esas manifestaciones de Álvarez de Toledo y qué le parecían esas declaraciones: "Pues que son falsas".



EL ENTORNO DE AYUSO: ESO SERÍA "UNA BARBARIDAD"



Fuentes próximas a la presidenta madrileña consultadas por Europa Press han señalado que sería "una barbaridad" si se estuviese actuando de esa forma y han admitido que, aunque la situación está "muy enconada", no tienen pruebas de que eso se esté produciendo.



Es más, estas fuentes confían en que en 'Génova' no estén "tan locos" como para dar pasos en esa dirección, aunque han reconocido que en la dirección nacional del PP hay personas que "no quieren mucho" a la presidenta madrileña y su equipo.



Fuentes cercanas a la presidenta madrileña han declinado entrar en más valoraciones y han insistido en que Ayuso se ha limitado a decir que quiere presentarse al congreso del PP de Madrid y que "no lo hace contra nadie".



Además, las mismas fuentes han precisado que Ayuso está dispuesta a "integrar", si bien han aclarado que eso no significa "hablar ya de puestos en la lista cuando no está convocado el congreso", en alusión al papel que podría jugar el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.



GAMARRA EVITA COMENTAR EL LIBRO DE ÁLVAREZ DE TOLEDO



Después de las críticas que Álvarez de Toledo dirige contra Pablo Casado y, sobre todo contra Teodoro García Egea, en su libro 'Políticamente indeseable', Gamarra ha rechazado hacer comentarios asegurando que ella no lo ha leído. "Me dedico a los problemas que tienen los españoles, que son muchos y muy duros", ha enfatizado.



Al ser preguntada en la misma rueda de prensa qué encaje cree que tiene Álvarez de Toledo en el PP a la vista de sus críticas, Gamarra ha indicado que el Grupo Popular es un "equipo" y "cada uno tiene su papel". "Cada uno es dueño de sus actos, de sus palabras y de sus propias actuaciones", ha apostillado.



En cuanto a si el Grupo Popular estudia algún tipo de sanción contra Álvarez de Toledo por saltarse la disciplina de voto --ha confesado que votó en blanco-- durante la votación de los candidatos pactados al Tribunal Constitucional, Gamarra ha afirmado que los "aspectos internos del grupo parlamentario forman parte de los aspectos internos del grupo parlamentario".



"Nosotros tenemos nuestras propias reglas que se activan para todos, exactamente igual y funcionarán con total tranquilidad nuestras reglas internas. Pero eso queda en el ámbito de lo interno", ha resaltado, para reiterar que el PP tiene la "obligación de servir a 47 millones de españoles" y es en lo que está "centrado".