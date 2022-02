España.-Díaz rechaza "especulaciones" sobre un adelanto electoral tras sugerirlo Iglesias: "Vamos a terminr el mandato"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha respondido hoy a la insinuación del exlíder de Podemos Pablo Iglesias de que en 2022 podría haber elecciones, asegurando que son "especulaciones" y que el Ejecutivo va a hacer tres cosas: "gobernar, gobernar y gobernar".



Así se ha manifestado al ser preguntada, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, sobre unas declaraciones realizadas por el exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, en RAC1, en las que no descartaba la convocatoria de elecciones generales anticipadas el año que viene: "No hace falta haber leído a Sun Tzu (filósofo escritor de El arte de la guerra) para saber que para hacer política es determinante elegir el momento y el terreno de combate".



Y añadía que "a partir de aquí, ¿qué tiene que ganar Pedro Sánchez presentándose a unas elecciones después de pasar una serie de procesos electorales y autonómicos que no pintan bien para la izquierda o qué tiene que ganar si se consolida a su izquierda una opción política que penetre en su terreno electoral, que es lo que significa Yolanda Díaz?".



Yolanda Díaz ha respondido al respecto que el Ejecutivo va a hacer tres cosas: gobernar, gobernar y gobernar. En su opinión, esta es la tranquilidad que necesita el país para frontar los grandes retos de transformación a los que se enfrenta.



"El resto de especulaciones no le competen al Gobierno de España", ha recalcado al tiempo que rechazaba responder a la pregunta de si creía que esta era una manera de presionarla por parte de Iglesias para que cerrara cuanto antes la plataforma para liderar a todos los partidos a la izquierda del PSOE. En opinión de Díaz, esto son cuestiones "ajenas al Gobierno" que tendrá que "responder en otra ocasión".



La Portavoz del Ejecutivo y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha respondido también a esta cuestión asegurando que no le gustan los "futuribles" y ha dicho que el escenario actual es de "tranquilidad absoluta".



Y lo ha argumentado afirmando que el Ejecutivo actual tiene "solvencia absoluta" está "motivado" y "esperanzado" de poder asegurar el futuro del país poniendo en práctica las reformas que ha emprendido para lograr una España más moderna, con la renovación de la industria para hacerla más sostenible y combatir la desigualdad.



Además, ha añadido que para ello cuentan con el apoyo presupuestario europeo y con la herramienta de los Presupuestos Generales del Estado que están en tramitación en el Congreso de los Diputados y para los que espera lograr el apoyo necesario para que salgan adelante. "A esto es a lo que dedicamos todos los esfuerzos y es en lo que vamos a trabajar", ha apostillado Rodríguez.