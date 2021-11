El cubano Arozarena, de los Rays, nombrado el Novato del Año en la liga Americana de la MLB

Fotografía de archivo en la que se registró a Randy Arozarena, jardinero cubano de los Rays de Tampa Bay, al batear un jonrón en un partido de la MLB. Arozarena fue galardonado como el Novato del Año de la Liga Americana. EFE/John G. Mabanglo

Houston (EE.UU.), 15 nov (EFE).- La gran aportación que hicieron los peloteros latinoamericanos durante la temporada regular dentro del béisbol de las mayores tuvo este lunes la primera recompensa al ser elegido el jardinero cubano Randy Arozarena, de los Rays de Tampa Bay, como Novato del Año de la Liga Americana.

En la Nacional el premio recayó en el segunda base Jonathan India, de los Rojos de Cincinnati.

Aunque Arozarena, de 26 años, ya había destacado en los playoffs de la temporada del 2020 (10 cuadrangulares en 18 partidos), a nivel de competición de ligar la del 2021 se convirtió en la primera y su potencia física y velocidad le hizo ser uno de los factores claves en el triunfo de los Rays.

Arozarena no jugó lo suficiente durante la campaña regular de 2020 para perder su estatus de novato, por lo que fue elegible para recibir el premio este año.

Su nivel de producción y aportación al equipo se mantuvo en la misma línea, lo que le permitió concluir la temporada del 2021 con promedio de bateo de .274, 32 dobles, 20 cuadrangulares y 69 carreras producidas.

Pero sobre todo mejoró en el apartado defensivo que también ayudó a los Rays a llegar de nuevo a los playoffs.

Arozarena consiguió 22 de los 30 votos para el primer lugar por parte de los miembros de la Asociación de Cronistas de Béisbol de Estados Unidos, superando al derecho venezolano Luis García de los Astros y al jugador de cuadro de Tampa Bay, el dominicano Wander Franco.

También se convirtió en el primer Novato del Año de Tampa Bay desde que el jardinero Wil Myers recibió el galardón en 2013.

Franco, de 20 años, es considerado como una de las futuras estrellas de las Grandes Ligas y su actuación en 2021 no debilitó esa proyección.

El jugador de cuadro tuvo un promedio de bateo con .288 con siete cuadrangulares y 39 impulsadas, jugando menos de la mitad de la temporada.

Mientras que García, de 24 años, fue fundamental para que los Astros llegaran a la Serie Mundial esta campaña. Terminó con una marca ganadora de 11-8 y una efectividad de 3.48, ponchando a 167 bateadores en 155 entradas un tercio de trabajo en el montículo.

India ganó el premio por la Liga Nacional ocho meses después de ganarse su sitio en la segunda base del equipo durante el entrenamiento de primavera y no soltarlo durante una impresionante primera temporada.

El joven toletero de 24 años recibió 29 de los 30 votos, y superó al lanzador zurdo de los Marlins de Miami, Trevor Rogers -un voto para el primer lugar-, y al jardinero de San Luis Dylan Carlson. Rogers recibió un voto para el primer lugar.

India, que terminó con un promedio de bateo de .269, 34 dobles, 21 cuadrangulares, 69 carreras producidas y 12 bases robadas, se convirtió en el primer Novato del Año de los Rojos desde que el lanzador Scott Williamson lo consiguió en 1999.