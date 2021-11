El CSKA pone a prueba la fortaleza mental del Barça

Sarunas Jesikevicius. EFE/EPA/ERDEM SAHIN/Archivo

Barcelona, 16 nov (EFE).- El Barça recibe este miércoles en el Palau al CSKA Moscú (21.00 horas) en la décima jornada de la Euroliga con el objetivo de hilar la segunda victoria consecutiva en la competición y despejar las dudas que acompañan las recientes derrotas del equipo.

El cuadro dirigido por el lituano Sarunas Jasikevicius, invicto en el mes y medio inicial del curso, ha perdido tres de los últimos seis partidos entre todas las competiciones, unos altibajos que el entrenador ha atribuido a la falta de tensión competitiva.

“Faltó ser profesional”, resumió este domingo Jasikevicius después de que el Barça perdiera el primer partido de la Liga Endesa, y de la temporada en el Palau, ante el Valencia Basket (79-87), que en la segunda parte anotó 52 puntos en una decepcionante actuación de los azulgranas.

Para pasar de página, el cuadro catalán deberá recuperar su mejor versión europea, donde ocupa la segunda posición (7-2, a un triunfo del AX Armani Exchange Milan) con el mejor ataque (81,2 puntos) y el más alto porcentaje de acierto en tiros de dos (55%) y de tres (38.7%) de la fase regular.

Un alto nivel de eficiencia ofensiva liderado por Nikola Mirotic (16.6 puntos por partido y un 51,4% de acierto en triples), elegido 'MVP' de la pasada jornada tras anotar 25 tantos, solo con un fallo desde la línea de tiros libres, en menos de 19 minutos en la contundente victoria sobre el Bitci Baskonia (93-67).

El hispano-montenegrino es el jugador con un mayor índice de valoración de la fase regular (21,6), bien secundado en el Barça por la anotación de Brandon Davies cerca del aro (13,1 puntos por partido) y de Nick Calathes, máximo asistente de la competición (5,6), en la dirección del juego.

Mirotic se medirá a un viejo conocido, el ex del Baskonia Toko Shengelia. Con un promedio de 15,4 puntos por partido, el ala-pívot georgiano comparte protagonismo ofensivo en el CSKA Moscú con el alero estadounidense Will Clyburn, su máximo anotador (16,7).

El CSKA (5-4) se reencontró con la victoria en la pasada jornada de la Euroliga ante el Maccabi Tel Aviv (74-73) después de encadenar tres derrotas en la competición frente al ASVEL Villeurbanne (70-68), el Mónaco (97-80) y el Fenerbahce (82-91).

El Barça derrotó al CSKA en los dos duelos de la pasada temporada (75-88 y 76-66), pero el cuadro moscovita, reforzado con el fichaje estrella del base ruso Alexey Shved, ha demostrado ser un equipo imprevisible que figura entre los mejores ataques y las peores defensas de la Euroliga.

Este miércoles, Jasikevicius volverá a contar con la baja de larga duración de Álex Abrines, mientras que el club no ha notificado ninguna novedad acerca del estado de Cory Higgins, ausente en los tres últimos partidos por una lumbalgia y que este lunes siguió realizando trabajo específico.