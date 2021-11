Efectivo del Tesoro no duraría mucho más allá del 3 de diciembre

(Bloomberg) -- La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo que actualizará al Congreso “dentro de los próximos dos días” sobre cuánto tiempo tienen los legisladores para aumentar o suspender el límite de deuda antes de que el Gobierno se quede sin efectivo.

“Es posible que podamos pasar el 3 de diciembre, es posible que tengamos los recursos para hacerlo, pero no mucho tiempo más”, dijo Yellen en una entrevista con National Public Radio que se grabó el lunes.

Desde el mes pasado, el Tesoro ha estado utilizando las llamadas medidas extraordinarias para ayudar a evitar quedarse sin efectivo. El Departamento dijo a principios de este mes que había gastado más de US$182.000 millones de alrededor de US$369.000 millones en efectivo disponible a través de tales medidas.

Los legisladores promulgaron el mes pasado un apoyo a corto plazo al límite de la deuda, con el objetivo de dar suficiente margen para que coincida con otra fecha límite, el 3 de diciembre, para el financiamiento anual regular de las agencias del Gobierno federal. En ese momento, Yellen dijo que la legislación permitiría al Gobierno seguir pagando sus compromisos hasta el 3 de diciembre. Las fechas están sujetas a cambios según los flujos de gastos e ingresos del Departamento del Tesoro.

“En breve emitiré una nueva guía sobre lo que hemos observado desde ese momento respecto de cuánto tiempo pueden durar”, dijo Yellen.

Reacción de los bonos

Los rendimientos de los instrumentos del Tesoro con vencimiento a fin de año aumentaron después de los comentarios de Yellen y los inversionistas exigieron tasas de interés ligeramente más altas para los vencimientos cercanos al 28 y 30 de diciembre.

Los republicanos están tratando de obligar a los demócratas a aumentar el límite por sí mismos, después de que un grupo de ellos votara a favor de la aprobación del apoyo a corto plazo de US$480.000 millones en octubre. Los demócratas han insistido en que se promulgue una resolución a más largo plazo con apoyo bipartidista, como se ha hecho en el pasado.

Si bien Yellen ha pedido en repetidas ocasiones una votación bipartidista para abordar el límite de la deuda, también ha sugerido en las últimas semanas que los demócratas consideren elevar el límite por sí mismos a través del proceso de reconciliación, que pasa por alto el obstruccionismo del Senado y, por lo tanto, la necesidad del respaldo del Partido Republicano.

Riesgo de default

Si el Tesoro se queda sin efectivo, el Gobierno de EE.UU. podría caer en default de sus obligaciones financieras. Yellen advirtió que los contratistas y empleados federales no recibirían pago y los cheques del Seguro Social se detendrían, entre otras cosas. A menos que se priorizaran sus pagos, los inversionistas en valores del Tesoro no recibirían pagos de intereses ni recuperarían su capital en letras, pagarés ni bonos en vencimiento.

Yellen y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, junto con muchos otros economistas, han advertido que incluso un default temporal podría provocar el caos en los mercados crediticios, aumentar los costos de endeudamiento estadounidenses durante un período prolongado y dañar la credibilidad del país a nivel mundial. Yellen ha dicho en repetidas ocasiones que se avecina una recesión.

Mientras tanto, el Congreso también enfrenta una fecha límite en las próximas semanas para evitar un cierre del Gobierno federal. Las agencias han sido financiadas a través de un proyecto de ley provisional de asignaciones temporales desde el inicio del año fiscal el 1 de octubre y es probable que se produzca otra supuesta resolución continua después de la expiración de ese proyecto de ley el 3 de diciembre.

