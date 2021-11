De la prensa a Sacchi: lluvia de críticas para una Italia "perdida"

EFE/EPA/MARK MARLOW

Roma, 16 nov (EFE).- Desde la prensa deportiva a exentrenadores como Arrigo Sacchi, la selección de Italia recibió este martes una lluvia de críticas tras no conseguir la clasificación directa para el Mundial de Catar 2022 y estar obligada a buscar el billete en la delicada repesca de marzo.

"Vaya pesadilla", "En la cuerda floja", "Es necesaria otra Italia" son algunos titulares que ocupan las portadas de la prensa italiana este martes, después del deslucido 0-0 contra Irlanda del Norte que impidió a los hombres de Roberto Mancini mantener la primera posición en el grupo C.

"La Gazzetta dello Sport" destaca que la repesca vuelve a "estar entre Italia y el Mundial", tal y como ocurrió hace cuatro años, cuando los "azzurri" se rindieron ante Suecia y se perdieron una Copa del Mundo por primera vez en los anteriores sesenta años.

"Corriere dello Sport" define "correcto" el veredicto del grupo C y critica a una Italia que creó "pocas ocasiones de gol" frente a una Irlanda del Norte que no tenía particulares objetivos que alcanzar.

El diario romano advierte de los peligros que conlleva medirse en la repesca, organizada con semifinales y final, con equipos como Polonia, Rusia o el seleccionado sueco, verdugo de Italia en 2017.

Y es que las críticas a Italia llegaron también por parte de Arrigo Sacchi, el seleccionador en el Mundial de 1994, cuando los "azzurri" perdieron la final en la tanda de penaltis contra Brasil.

"Estamos cansados y un poco arrogantes. Ahora hay que mantener los pies en el suelo", aseguró Sacchi en una entrevista con "La Gazzetta dello Sport".

Eso sí, Mancini intentó calmar el ambiente al expresar su "total confianza" sobre el hecho de que Italia terminará clasificándose para la Copa del Mundo y llegó a decir que "quizás" conquistará su quinto título.

Cuatro veces campeona del mundo (1934, 1938, 1982 y 2006), Italia podría perderse su segundo Mundial consecutivo, después de que sus anteriores dos participaciones acabaran con una eliminación en la fase de grupos.