DBRS advierte del riesgo de que Argentina no selle "a tiempo" un acuerdo con el FMI

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, en una fotografía de archivo. EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Buenos Aires, 16 nov (EFE).- La agencia de calificación DBRS Morningstar advirtió este martes del riesgo de que Argentina no logre cerrar "a tiempo" con acuerdo de refinanciación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y consideró que llegar a un pacto resultará clave para evitar un ajuste desordenado en el país suramericano.

"Existe el riesgo de que no se llegue a un acuerdo con el Fondo a tiempo" , dijo en un informe la calificadora, para la que el Gobierno del peronista Alberto Fernández "ha mostrado poco interés" en adoptar políticas para un plan de estabilización de la economía.

Por lo demás, DBRS Morningstar señaló que "tampoco está claro cuánto de la coalición gobernante apoyaría al presidente" en caso de alcanzar un acuerdo con el FMI, con el que Argentina busca refinanciar deudas por unos 43.300 millones de dólares.

Apuntó asimismo que es "difícil" ver a la vicepresidenta, Cristina Fernández, y a sus aliados "apoyando" al jefe de Estado "teniendo en cuenta sus críticas" al Fondo en el pasado y su opinión de que la derrota del oficialismo en las elecciones legislativas del pasado domingo fue el resultado "de un populismo insuficiente y no de políticas económicas insostenibles".

Sin embargo, dado que todos los escenarios alternativos aparentemente conllevan altos costes económicos y políticos, para DBRS Morningstar lo "más probable" es que el Gobierno argentino y el Fondo lleguen a un acuerdo a principios de 2022.

"Esperamos que la Administración de Fernández llegue a un acuerdo con el Fondo, pero dado el panorama político incierto, los próximos 3 a 6 meses presentan un nivel elevado de riesgo para el país", observó Michael Heydt, vicepresidente senior de Calificaciones Soberanas Globales de DBRS Morningstar.

La calificadora apuntó que los "grandes desequilibrios macroeconómicos" de Argentina, en particular los cambiarios, fiscales y en materia d elevada inflación, no son sostenibles y que la perspectiva económica del país depende de un acuerdo con el FMI y un programa de estabilidad.

"La capacidad de llegar a un acuerdo será clave para determinar si el ajuste pendiente será ordenado o desordenado. Argentina debe pagar al FMI y al Club de París 5.000 millones de dólares de capital e intereses en marzo de 2022. Es casi seguro que el Gobierno no tendrá los dólares para pagar a sus acreedores oficiales", señala el informe.

Según la calificadora, con un acuerdo con el FMI, "los esfuerzos para abordar los desequilibrios macroeconómicos pueden resultar dolorosos a corto plazo", pero los efectos positivos de la credibilidad que se logre con un acuerdo podrían facilitar a futuro un crecimiento más sostenible.

Pero sin un acuerdo, advierte el informe, Argentina "estaría más aislada en los mercados internacionales" y con pocas herramientas para evitar un proceso de ajuste mucho más rápido y costoso, con un resultado que podría ser de "una fuerte depreciación de la moneda, una inflación en espiral y una recesión".