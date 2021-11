Cuidadores de Nueva York logran una compensación millonaria por explotación

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, en una ffotgrafía de archivo. EFE/Justin Lane

Nueva York, 16 nov (EFE).- Unos 12.000 empleados de atención domiciliaria de Nueva York recibirán una indemnización por impago de salarios y violación de sus derechos laborales tras una investigación de las autoridades a dos empresas del sector acusadas de explotación, anunciaron este martes fuentes judiciales.

La Fiscalía estatal y el Departamento local de Protección del Consumidor y el Trabajador llegaron a un acuerdo para que las empresas Intergen Health y Amazing Home Care Services compensen con 18,8 millones de dólares a miles de empleados a los que "habían negado un sueldo justo durante años".

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, destacó en una nota la labor de "primera línea" de los asistentes sanitarios del hogar, calificó el acuerdo como uno de los más cuantiosos hasta la fecha y agregó: "Que esto sirva de aviso a todos los empleadores: las prácticas laborales explotadoras e ilegales no se tolerarán en Nueva York".

En el estado, que fue epicentro de la pandemia de coronavirus en 2020, trabajan unos 200.000 cuidadores a domicilio, de los cuales más del 60 % son inmigrantes y más del 90 % mujeres, que raramente llegan al salario mínimo, con casi una quinta parte viviendo bajo el umbral de la pobreza.

En el caso de estas dos agencias, la Fiscalía determinó tras la investigación que muchos trabajadores no fueron compensados, entre otras cosas, por sus horas extra, por turnos de 24 horas que no garantizaban descansos para comer o dormir o por el tiempo de viaje entre los hogares de los pacientes.

Además, algunos empleados fueron despedidos ilegalmente por tomar la baja por enfermedad remunerada, indica la nota.

Tras el acuerdo, que incluye la implementación de nuevas políticas para evitar futuras violaciones de derechos y la supervisión de las autoridades, la Fiscalía abrió un formulario para que empleados actuales o exempleados de las dos empresas averigüen si pueden reclamar la compensación.