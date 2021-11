Colombia exige carné de vacunación contra el COVID-19

BOGOTÁ (AP) — Miles de establecimientos de ocio solicitaban el martes a sus clientes el carné de vacunación contra el COVID-19 por primera vez en Colombia, una medida que busca estimular la inmunización y permitir el aforo completo para reactivar la economía.

“Tenemos que pensar en el bien común, tenemos que hacer sacrificios... aunque la medida de pronto le puede incomodar a una persona hay que implementarla”, dijo a The Associated Press Luis Eduardo Franco, dueño del restaurante El Zaguán del Park Way de Bogotá desde hace 18 años.

Para Franco cumplir con los requisitos de las autoridades es la garantía de continuar abriendo su restaurante y evitar pérdidas económicas mayores. Durante 2020 las cuarentenas lo obligaron a cerrar su restaurante durante dos meses.

La presentación del carné de vacunación es obligatoria en bares, restaurantes, cines, lugares de baile, conciertos, casinos, bingos, escenarios deportivos, parques de diversiones, museos y ferias. Desde el martes la medida es efectiva para mayores de 18 años y desde el 30 de noviembre de 2021 para mayores de 12 años.

“Apoyamos el proceso de vacunación como pilar fundamental de la reactivación... los empresarios nos dicen que cumplirán para poder funcionar”, señaló a la AP Adriana Plata Santiesteban, presidenta ejecutiva de la Asociación de Bares de Colombia.

Sin embargo, Plata aseguró que hay preocupación en el gremio por la posible falsificación de los certificados de vacunación, debido a que la norma gubernamental indica que es responsabilidad de los propietarios o administradores de los establecimientos exigir el documento y verificarlo.

“Otra preocupación es que el decreto menciona que el establecimiento que no cumpla tendrá que acarrear con ‘las acciones correspondientes’, pero no manifiesta cuál va a ser ese proceso sancionatorio ni qué entidad lo va a vigilar”, agregó Plata.

Aunque la sanción no se especifica en el decreto gubernamental, el Ministerio de Salud explicó el martes que será competencia de la policía, habilitada desde hacer un llamado de atención hasta ordenar el cierre del lugar.

El Ministerio de Salud indicó en un comunicado que la exigencia del carné de vacunación ha motivado a los más jóvenes a vacunarse y que se ha registrado un aumento en la inmunización hasta del 3% en la última semana.

Sin embargo, hay un sector de la población que se opone a la exigencia del certificado de inmunización. “Es un decreto totalmente ilegal e inconstitucional que vulnera derechos humanos fundamentales y libertades constitucionales... en Colombia nadie podrá ser obligado contra su voluntad a recibir un tratamiento médico, un medicamento o una vacuna”, dijo a la prensa Esteban Ramírez, representante de Familias por la Verdad, una plataforma ciudadana que se opone a la vacunación contra el COVID-19.

Colombia ha inmunizado con al menos una dosis al 62% de su población y de esa cifra el 44% cuenta con el esquema completo de vacunación de las farmacéuticas Pfizer, Sinovac, Johnson & Johnson, AstraZeneca y Moderna.