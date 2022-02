Ciencia.-Indicios compatibles con el Planeta 9 en observaciones de 1983

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



Un análisis de datos recopilados por el satélite IRAS (Infrared Astronomical Satellite) en 1983 ha arrojado un trío de fuentes puntuales que podrían ser el hipotético Planeta Nueve.



Planeta Nueve es el nombre provisional de un mundo masivo que orbitaría el sol veinte veces más allá de Neptuno. Teorizado en 2016 en función del comportamiento de un grupo de objetos transneptunianos, ha sido buscado sin éxito en varias campañas de observación astronómica.



Ahora, el astrónomo Michael Rowan-Robinson del Imperial College London, sostiene que los datos de IRAS deben animar a los astrónomos a seguir buscando este planeta, informa Science Alert.



Es bastante poco probable que sea una detección real, pero la posibilidad significa que podría usarse para modelar dónde podría estar el planeta ahora para realizar una búsqueda más específica, en la búsqueda futura para confirmar o descartar su existencia, argmenta.



"Dada la mala calidad de las detecciones de IRAS, en el límite mismo de la encuesta, y en una parte muy difícil del cielo para las detecciones de infrarrojo lejano, la probabilidad de que el candidato sea real no es abrumadora", escribió.



"Sin embargo, dado el gran interés de la hipótesis del Planeta 9, valdría la pena comprobar si un objeto con los parámetros propuestos y en la región del cielo propuesta, es incompatible con las efemérides planetarias".



IRAS operó durante 10 meses a partir de enero de 1983, realizando un estudio de infrarrojo lejano del 96 por ciento del cielo. En esta longitud de onda, objetos pequeños y fríos como el Planeta Nueve podrían ser detectables, por lo que Rowan-Robinson decidió volver a analizar los datos utilizando parámetros consistentes con el Planeta Nueve.



De las alrededor de 250.000 fuentes puntuales detectadas por el satélite, solo tres son de interés como candidatas para el Planeta Nueve. En junio, julio y septiembre de 1983, el satélite detectó lo que parece ser un objeto que se mueve por el cielo.



No es una certeza muerta, ni mucho menos. La región del cielo en la que aparece la fuente se encuentra en una latitud galáctica baja (es decir, cerca del plano de la galaxia) y está fuertemente afectada por cirros galácticos, nubes filamentosas que brillan en el infrarrojo lejano. Entonces, es posible que las fuentes sean el ruido de estas nubes.



Rowan-Robinson también señala que otro levantamiento altamente sensible, el Telescopio de Levantamiento Panorámico y el Sistema de Respuesta Rápida (Pan-STARRS), en funcionamiento desde 2008, no ha logrado recuperar al candidato.



Sin embargo, si interpretamos al candidato como real, podemos extrapolar alguna información sobre el Planeta Nueve. Según los datos del IRAS, tendría entre tres y cinco veces la masa de la Tierra, a una distancia orbital de alrededor de 225 unidades astronómicas.



El movimiento de la fuente a través del cielo también nos da una idea de la órbita potencial del planeta, indicándonos en qué lugar del cielo podríamos estar mirando ahora y dónde podemos buscar en otros datos, como el de Pan-STARRS.



"Se necesitan estudios dinámicos para verificar si tal objeto es consistente con las efemérides de otros objetos del Sistema Solar y si este objeto puede explicar el agrupamiento de las órbitas de los planetas enanos del cinturón de Kuiper", escribe Rowan-Robinson.



"Las detecciones del IRAS no son de la más alta calidad, pero valdría la pena buscar en longitudes de onda ópticas e infrarrojas cercanas en un anillo de radio de 2,5 a 4 grados centrado en la posición de 1983. Este candidato podría descartarse si las observaciones de radio u otras realidad (y estacionariedad) de las fuentes del IRAS en las posiciones de 1983 ... ".



El documento está disponible en el servidor de preimpresión arXiv y ha sido aceptado para su publicación en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.