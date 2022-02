Ciencia.-Hay CO2 atrapado en la Luna, un potencial recurso para la exploración

16-11-2021 Una vista del polo sur lunar, donde se encuentran las trampas frías de dióxido de carbono recientemente confirmadas. Las misiones futuras en la Luna pueden apuntar a esta región para obtener más información sobre los recursos que pueden existir allí. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NASA/GSFC/ARIZONA STATE UNIVERSITY



Después de décadas de incertidumbre, los investigadores han confirmado la existencia de trampas frías de dióxido de carbono lunares que podrían contener dióxido de carbono sólido.



El descubrimiento probablemente tendrá una gran influencia en la configuración de futuras misiones lunares y podría afectar la viabilidad de presencia sostenida robótica o humana en la luna.



En las regiones permanentemente sombreadas en los polos de nuestra luna, las temperaturas descienden por debajo de las de las áreas más frías de Plutón, lo que permite trampas frías de dióxido de carbono. En estas trampas frías, las moléculas de dióxido de carbono podrían congelarse y permanecer en forma sólida incluso durante las temperaturas máximas del verano lunar.



Los futuros exploradores humanos o robóticos podrían usar el dióxido de carbono sólido en estas trampas frías para producir combustible o materiales para misiones lunares más largas. El dióxido de carbono y otros compuestos orgánicos volátiles potenciales también podrían ayudar a los científicos a comprender mejor el origen del agua y otros elementos en la luna.



Aunque los científicos planetarios han predicho trampas frías durante años, este nuevo estudio es el primero en establecer y mapear firmemente la presencia de trampas frías de dióxido de carbono. Para encontrar los puntos más fríos en la superficie de la luna, los investigadores analizaron 11 años de datos de temperatura del Diviner Lunar Radiometer Experiment, un instrumento que volaba a bordo del Orbitador de Reconocimiento Lunar de la NASA.



La nueva investigación, publicada en la revista Geophysical Research Letters de AGU muestra que estas trampas frías incluyen varios focos concentrados alrededor del polo sur lunar. El área total de estas trampas de dióxido de carbono asciende a 204 kilómetros cuadrados, y el área más grande en el cráter Amundsen alberga 82 kilómetros cuadrados de trampas. En estas áreas, las temperaturas permanecen continuamente por debajo de los 60 grados Kelvin (aproximadamente menos 213 grados Celsius).



La existencia de trampas frías de dióxido de carbono no garantiza la existencia de dióxido de carbono sólido en la luna, pero esta verificación hace que sea muy probable que futuras misiones puedan encontrar hielo de dióxido de carbono allí, según los investigadores.



"Creo que cuando comencé esto, la pregunta era: '¿Podemos decir con seguridad que hay trampas frías de dióxido de carbono en la luna o no?'", dijo en un comunicado Norbert Schorghofer, científico planetario del Instituto de Ciencias Planetarias y autor principal del estudio. "Mi sorpresa fue que, en realidad, definitivamente están allí. Podría haber sido que no pudimos establecer su existencia, (podrían haber sido) un píxel en un mapa ... así que creo que la sorpresa fue que realmente encontramos regiones contiguas que son lo suficientemente frías, sin lugar a dudas ".



La existencia de trampas de dióxido de carbono en la luna probablemente tendrá implicaciones para la planificación de la futura exploración lunar y la política internacional con respecto al recurso.



Si de hecho hay dióxido de carbono sólido en estas trampas frías, podría potencialmente usarse de varias maneras. Los futuros exploradores espaciales podrían utilizar el recurso en la producción de acero, así como combustible para cohetes y biomateriales, que serían esenciales para la presencia sostenida de robots o humanos en la luna. Este potencial ya ha atraído el interés de gobiernos y empresas privadas.



Los científicos también podrían estudiar el carbono lunar para comprender cómo se forman los compuestos orgánicos y qué tipo de moléculas se pueden producir naturalmente en estos entornos hostiles.



Las trampas frías de dióxido de carbono también podrían ayudar a los científicos a responder preguntas de larga data sobre el origen del agua y otros volátiles en el sistema Tierra-Luna, según Paul Hayne, científico planetario de la Universidad de Colorado, Boulder, que no participó en el estudio.



El dióxido de carbono podría ser un trazador de las fuentes de agua y otros volátiles en la superficie lunar, ayudando a los científicos a comprender cómo llegaron a la Luna y a la Tierra.



"Estos deberían ser sitios de alta prioridad para apuntar a futuras misiones aterrizadas", dijo Hayne. "Este tipo de puntos precisos de dónde podría ir en la superficie lunar para responder algunas de estas grandes preguntas sobre los volátiles en la luna y su entrega desde otras partes del sistema solar".