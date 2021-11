Carvajal declara ante fiscales italianos sobre el Movimiento 5 Estrellas

El exgeneral venezolano Hugo Armando Carvajal, que fue jefe de la contrainteligencia con Hugo Chávez y también con Nicolás Maduro, a su salida de la prisión de Estremera (Madrid), en una foto de archivo. EFE/ Víctor Lerena

Madrid, 16 nov (EFE).- El exgeneral venezolano Hugo Armando Carvajal, conocido como el Pollo Carvajal, declaró este martes en la Audiencia Nacional española ante dos fiscales italianos acerca de la presunta financiación irregular del partido italiano Movimiento 5 Estrellas con fondos aportados por el Gobierno de Venezuela.

En la comparecencia, cuyo contenido fue declarado secreto en Italia y en España, estuvieron presentes dos representantes de la Fiscalía de Milán, Maurizio Romanelli y Cristiana Roveda; el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso; y el juez español Joaquín Gadea, entre otros, informaron a Efe fuentes jurídicas.

El interés de Italia por interrogar a Carvajal encajaría en la investigación de un presunto envío de 3,5 millones de euros (4 millones de dólares) por valija diplomática al fundador del Movimiento 5 Estrellas, Gianroberto Casaleggio, por medio de la delegación consular de Venezuela en Italia.

Al término de la declaración, los fiscales italianos confirmaron que tienen abierta una investigación sobre la financiación del Movimiento 5 Estrellas y que, debido al secreto de la causa, no podían dar detalles del interrogatorio.

La abogada de Carvajal, exjefe de la inteligencia venezolana, Dolores de Argüelles, se acogió también al secreto al ser preguntada por la prensa por esta cuestión.

No obstante, aseguró que no le sorprendía que la Fiscalía italiana hubiera tenido interés en interrogarle.

Explicó que, desde que fue detenido en septiembre pasado en España, tras dos años en paradero desconocido, y optara por hacer revelaciones sobre los tentáculos del Gobierno chavista fuera de Venezuela, la llamaron periodistas de Italia, Argentina, Perú y Brasil para interesarse por las declaraciones judiciales de su cliente.

Carvajal está ahora a la espera de que Estados Unidos (EEUU) responda a la Audiencia Nacional española sobre las garantías en su extradición, fundamentalmente que se pueda revisar una posible cadena perpetua, como último paso para ser entregado por delitos de narcotráfico.

Mientras eso se produce, la abogada del exgeneral venezolano anunció que tiene previsto pedir su puesta en libertad, aunque sea necesario ponerle un dispositivo que permita tenerle permanentemente localizado para evitar el riesgo de fuga.

Desde su detención en septiembre, Carvajal ha utilizado diferentes estrategias para frenar o, al menos, retrasar su entrega a EEUU, entre ellas pedir asilo en España; no le fue concedido, aunque recurrió ante la Audiencia Nacional.

También recurrió ante el Tribunal Supremo la decisión del Gobierno español de extraditarlo, lo que también fue rechazado.

Igualmente, se presentó en el juzgado que tramitó la reclamación de EEUU para declarar sobre supuestas tramas de corrupción del régimen chavista en relación con exdirigentes del partido izquierdista español Podemos y sus finanzas.