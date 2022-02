Blanca Suárez, "muy feliz" con Javier Rey y con un gran recuerdo de Mario Casas en su noche más especial

15-11-2021 Blanca Suárez ha ganado el Fotogramas de Plata a Mejor Actriz EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 16 (CHANCE)



Nerviosa, orgullosa y muy agradecida al público que la lleva apoyando desde el inicio de su carrera. Así llegaba una espectacular Blanca Suárez a los Premios Fotogramas de Plata, nominada como Mejor Actriz de Cine por 'El verano que vivimos' y acaparando todas las miradas con un arriesgadísimo minivestido negro con dos tiras cruzadas en color plateado como parte delantera y una profunda abertura frontal con la que presumió de vientre plano.



Sin plantearse la posibilidad de hacerse con el premio (como finalmente hizo), y confesando que la vida le ha cambiado mucho desde que comenzó en el mundo de la interpretación siendo tan solo una adolescente pero que todo compensa al hacer lo que le gusta y estar cumpliendo su sueño, Blanca se ha mostrado más sincera que nunca y, aunque discreta al hablar de su vida privada, ha tenido bonitas palabras tanto para su actual pareja, Javier Rey, como para su exnovio, Mario Casas - también nominado al Fotogramas a Mejor Actor y también ganador, al igual que ella - con los que le encantaría volver a trabajar algún día.



"Yo estoy muy feliz por él y entiendo que al revés también. Es un orgullo poder estar nominado una noche como esta y por supuesto que me gustaría que Mario se lo llevase", ha señalado, confesando que guarda muy buen recuerdo de él - "absolutamente", ha dicho - y que "claro" que le gustaría volver a coincidir en algún proyecto con el hombre que ocupó dos años su corazón y con el que rompió en verano de 2019: "Por qué no".



Sin ocultar el gran momento que está viviendo con Javier Rey después de dos años de relación alejados del foco mediático, Blanca no ha dudado en hablar del gran momento que atraviesa al lado del actor, desvelando que están "muy felices" y que, al igual que con Mario Casas, no le importaría volver a coindicir en un rodaje con él. "Por supuesto, me encantaría", ha desvelado con una sonrisa que refleja su felicidad al lado del protagonista de 'Fariña'.



Después de la entrega de premios y con el Fotogramas a Mejor Actriz en la mano por su papel en 'El verano que vivimos', una ilusionada Blanca dedicaba el galardón a Javier Rey - de quien se enamoró durante el rodaje de la película - y "a todo el equipo de la peli". "Estoy muy bien", respondía cuando le preguntamos por su noviazgo con el gallego, que esa noche no le pudo acompañar al encontrarse rodando su nuevo proyecto. Si quieres saber qué ha dicho la protagonista de 'Jaguar' del Fotogramas que también ganó Mario Casas, ¡dale al play y no te pierdas sus palabras!