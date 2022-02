Begoña Vargas, convencida de que Óscar Casas llegará a ser uno de los actores más importantes de nuestro país

15-11-2021 Begoña Vargas, en los Premios Fotogramas de Plata. MADRID, 16 (CHANCE) Espectacular con un sofisticado diseño asimétrico de pedrería en color negro, Begoña Vargas se ha convertido en una de las mejor vestidas de la Gala de los Fotogramas de Plata, celebrados este lunes en el Casino de Madrid. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 16 (CHANCE)



Espectacular con un sofisticado diseño asimétrico de pedrería en color negro, Begoña Vargas se ha convertido en una de las mejor vestidas de la Gala de los Fotogramas de Plata, celebrados este lunes en el Casino de Madrid.



Tranquila tras su ruptura el pasado verano con Óscar Casas después de dos años de discreta relación y en una etapa profesional "muy bonita" en la que no deja de encadenar un proyecto con otro - acaba de estrenar 'Las leyes de la frontera' - Begoña confiesa que no acaba de creerse todo lo que ha vivido a nivel profesional en los últimos meses: "estoy viviendo tantas cosas que todo es increíble", afirma muy agradecida de que la consideren una de las jóvenes promesas del cine español del momento. "Me gusta ponerme metas pero no son descabelladas; pasito a pasito", afirma con los pies en el suelo y todavía acostumbrándose a la expectación que despierta cada uno de sus pasos.



Con un nuevo proyecto del que todavía no puede desvelar nada, la actriz desvela que está "súper feliz" después de su sorprendente ruptura con Óscar Casas y sin ganas de buscar el amor por el momento: "Es que esto no se busca, llega, es como si llega y toca la puerta, pues ya está, nunca he buscado esto, dejo que la vida me dé lo que me tiene que dar". "No me voy a cerrar a cosas, pero tampoco voy buscando algo concreto. Me dejo sorprender", afirma.



Sin ganas de entrar en los detalles que motivaron el fin de su relación con el hermano de Mario Casas y asegurando que ha aprendido "muchas cosas" de su ruptura, Begoña ha dedicado unas bonitas palabras a Óscar, a quien desea lo mejor y de quien está convencida que llegará a ser "uno de los grandes de este país". "Triunfará como su hermano, estoy segurísima", comenta, sin cerrarse las puertas a coincidir con él en el futuro "si llega un proyecto increíble". "Lo importante en los proyectos no es con quién vas a trabajar, es qué te aporta el personaje, la historia", mantiene, con una "naturalidad" digna de admirar y de la que deberían aprender otros muchos actores. Sus declaraciones, ¡en el siguiente vídeo!