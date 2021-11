Baca dice que Cruz Azul tiene todo para volver ser campeón sin pretextos

Fotografía de archivo de Rafael Baca (i) de Cruz Azul disputando el balón con Jesús Ocejo (d) de Santos en el Estadio Corona, de la ciudad de Torreón, estado de Coahuila (México). EFE/Andrés Herrera

México, 16 nov (EFE).- Rafael Baca, centrocampista del Cruz Azul del fútbol mexicano, afirmó este martes que su equipo tiene la calidad suficiente para obtener, sin pretextos, el bicampeonato en torneo de Apertura 2021.

"Tenemos el plantel suficiente para defender el título. Tenemos el equipo, el mismo que salió campeón. Porque en Cruz Azul no hay pretextos, o eres campeón o es un fracaso", explicó el jugador mexicano en conferencia de prensa.

El Cruz Azul arrancará la defensa del título obtenido en el Clausura 2021 este fin de semana en el Estadio Azteca en su partido de repechaje ante el Monterrey en busca de avanzar a los cuartos de final del certamen, un duelo que Baca confió en que van a ganar.

"Sabemos de lo que somos capaces y eso haremos cuando juguemos ante el Monterrey. Ya hemos preparado este partido de repechaje porque es la última bala que tenemos para buscar el bicampeonato", compartió.

El hombre con la playera número 22 en La Máquina destacó la calidad con la que cuenta su equipo y para muestra puso los ocho seleccionados que fueron convocados en esta fecha FIFA de noviembre; cuatro a selecciones sudamericanas y cuatro más con México.

"Es bueno que haya tantos elementos de Cruz Azul en selección, porque eso significa que se están haciendo bien las cosas, que tenemos un plantel lleno de calidad, por eso digo que no hay que poner pretextos", agregó.

Los convocados de Cruz Azul para las eliminatorias sudamericanas fueron; el ecuatoriano Bryan Angulo, el paraguayo Juan Escobar, el uruguayo Jonathan Rodríguez y el peruano Yoshimar Yotún. Con México; César Domínguez, Luis Romo, Roberto Alvarado y Orbelín Pineda.

Rafael Baca también se refirió a que Cruz Azul no podrá contar con público en el duelo ante el Monterrey porque recibió un juego de castigo a puerta cerrada por el grito homofóbico que parte de su afición realizó en el último duelo de liga en el Estadio Azteca.

"Vamos a extrañar a la afición. Ellos son el empuje cuando el equipo requiere ayuda externa. Sería lamentable quedar fuera en repechaje y que la afición no tuviera la oportunidad de alentarnos en la Liguilla".