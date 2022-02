AMP.- Georgia.- El TEDH ordena a Georgia garantizar la seguridad de Saakashvili y proporcionarle atención médica

El Ministerio de Justicia impide a la Defensora del Pueblo de Ucrania visitar al expresidente en la cárcel



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha ordenado al Gobierno georgiano que garantice la seguridad del expresidente Mijail Saakashvili, encarcelado desde principios de octubre, y ha instado a las autoridades penitenciarias a proporcionarle la atención sanitaria necesaria.



En un comunicado, la corte ha requerido al Gobierno que informe regularmente del estado de salud de Saakashvili y ha tildado estas medidas de "urgentes" dado que "existe un inminente peligro de sufrir daños irreparables".



Asimismo, ha establecido que las autoridades tendrán que presentar una 'hoja de ruta' para su recuperación dado que lleva siete semanas en huelga de hambre, si bien el propio TEDH ha solicitado a Saakashvili que ponga fin a la misma.



El tribunal ha dado a su vez dos semanas a las partes para presentar los documentos requeridos en relación con las medidas establecidas y ha anunciado que ha dado "prioridad" al caso.



IMPIDEN LA VISITA DE LA DEFENSORA DEL PUEBLO DE UCRANIA



El Ministerio de Justicia de Georgia se ha negado este martes a permitir el acceso de la Defensora del Pueblo ucraniana, Liudmila Denisova, al expresidente Mijail Saakashvili, que se encuentra encarcelado en una clínica penitenciaria.



La propia Denisova, que ha lamentado la decisión del Gobierno georgiano, ha señalado que está "esperando una explicación oficial sobre la razón para denegar su visita" y ha matizado que mientras tratará de reunirse con el médico de Saakashvili para hablar de las condiciones en las que se encuentra desde que inició una huelga de hambre tras su arresto a principios de octubre.



Denisova llegó a Georgia el lunes para visitar al expresidente, que cuenta con la nacionalidad ucraniana y se encuentra interno en una clínica penitenciaria tras ser trasladado el pasado 8 de noviembre contra su voluntad, según informaciones del portal de noticias Civil.



No obstante, ha matizado que ha recibido una misiva del expresidente en la que le traslada su queja por las malas condiciones en las que se encuentra encarcelado y dice haber sufrido el deterioro de su salud.



Según ha indicado, la Embajada de Ucrania en Tiflis ha solicitado al Ministerio de Justicia que permita el acceso a la Defensora del Pueblo. La también comisionada para los Derechos Humanos del Parlamento ucraniano ya visitó el país a finales de octubre para supervisar la situación de Saakashvili en la prisión de Rustavi.



Tras dicho encuentro, pidió a las autoridades que lo trasladaran a un hospital civil en vez de uno penitenciario y alegó una posible violación de sus derechos en el marco de la Convención Europea de Derechos Humanos.



Sin embargo, el ministro de Justicia georgiano, Rati Brgadze, ha insistido en que "no están obligados" a permitir la visita de la Defensora del Pueblo al hospital de Gldani y ha señalado que "no existe tal necesidad".



Este lunes, el Servicio Penitenciario de Georgia se volvió a negar a trasladar al expresidente a un juzgado de Tiflis para asistir a una vista judicial debido al riesgo de "obstrucción" por parte de sus seguidores y a motivos sanitarios.



Saakashvili, que se encuentra encarcelado desde que volvió al país a principios de octubre, se enfrenta también a cargos relacionados con la manifestación opositora del 7 de noviembre de 2007 y por daños materiales causados a la empresa de radiodifusión Imedi.



Este fin de semana, nueve diputados de la oposición han iniciado una huelga de hambre en solidaridad con Saakashvili. Todos ellos forman parte del Movimiento Nacional Unido y han exigido que el expresidente sea transferido a un hospital civil donde pueda recibir el tratamiento médico adecuado.