4-0. Suiza golea y condena a Italia a la repesca

Los jugadores suizos celebran después de ganar la Copa Mundial de la FIFA 2022 grupo C, partido de clasificación entre Suiza y Bulgaria en Lucerna, Suiza. EFE/EPA/URS FLUEELER

Redacción deportes, 15 nov (EFE).- La selección de Suiza protagonizó una de las grandes sorpresas de la fase de clasificación europea para el Mundial de Catar 2022, tras arrebatar a Italia el billete directo para el Mundial y condenar a los transalpinos a la repesca, tras imponerse este lunes por 4-0 a Bulgaria.

No lo tenía fácil el conjunto helvético que no sólo debía de ganar a Bulgaria, sino sumar dos goles más que los que pudiera anotar Italia en su visita a Belfast para poder superar a los actuales campeones de Europa en la clasificación.

Pero la selección suiza, que ya dejó muy buena impresión en el empate (1-1) que cosechó el pasado viernes ante los de Roberto Mancini en Roma, nunca dejó de creer en sus posibilidades.

Y eso que la falta de acierto que los locales mostraron en la primera mitad, en la que Suiza embotelló a Bulgaria desde el pitido inicial en su propia área, pareció complicar la goleada que los de Murat Yakin necesitaban para lograr el billete mundialista.

Sin embargo, todo cambió cuando a los tres minutos del inicio de la segunda mitad Noah Okafor cabeceó un centro de Xherdan Saqiri para firmar el 1-0 para el conjunto helvético.

Un gol que dio alas a Suiza, que nueve minutos después, en el 57, lograba el 2-0 al culminar Rubén Vargas una buena combinación con Mario Gavranovic.

Resultado que unido al 0-0 que figuraba en esos momentos en el duelo entre Irlanda del Norte e Italia situaba al combinado helvético entre las treinta y dos selecciones que disputarán la cita mundialista.

Sin embargo, los jugadores suizos conscientes de que un tanto de Italia les relegaría a la repesca no dejaron de buscar la portería rival en busca de la ansiada goleada.

Una ambición que encontró su premio con el gol de cabeza de Cedric Itten, que estableció a los 72 minutos el 3-0 que obligaba a Italia a marcar dos goles en Belfast si quería evitar las repesca.

Remontada italiana que nunca llegó, incapaz de pasar del 0-0 ante Irlanda del Norte, para regocijo que una selección suiza, que redondeó la fiesta con un gol (4-0) de Remo Freuler en el tiempo de prolongación, que selló definitivamente el billete de los de Murat Yakin para el Mundial de Catar.

Ficha técnica:

4 - Suiza: Sommer; Widmer, Frei, Schar (Sow, m.97), Mbabu; Zakaria, Freuler; Okafur (Steffen, m.68), Shaqiri (Aebischer, m.97), Vargas (Zeqiri, m.79) y Gavranovic (Itten, m.68)

0 - Bulgaria: Karadzhov; Turitsov (Velkovski, m.46), Hristov, Dimitrov, Tsvetanov; Nedelev, Kostadinov, Chochev (Ilien Iliev, m.65), Kirilov (Tsonev, m.70); Atanas Iliev (Minchev, m.46) y Despodov (Yankiv, m.80)

Goles: 1-0, m.48: Okafor. 2-0, m.57: Vargas. 3-0, m.72: Itten. 4-0, m.91: Freuler.

Árbitro: Benoit Bastien (FRA). Mostró tarjeta amarilla a Freuler y Mbabu por Suiza; y a Turitsov y Hrsitov por Bulgaria.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la octava y última jornada del grupo C de la fase europea de clasificación para el Mundial de Catar 2022 disputado en el Swissporarena de Lucerna (Suiza).