31-10. Garappolo hace la diferencia en la victoria de los 49ers sobre los Rams

Santa Clara (California, EE.UU.), 15 nov (EFE).- No estuvo espectacular, pero el mariscal de campo Jimmy Garoppolo si dirigió a la perfección el ataque de los San Francisco 49ers que se impusieron este lunes por 31-10 a Los Angeles Rams en el tradicional partido de los lunes por la noche con el que además se completó la Décima Semana de competición de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).

La victoria fue la primera que consiguieron los 49ers en su campo en más de un año después que Garoppolo lanzó dos pases de anotación y el esquinero Jimmie Ward regresó a la zona de anotación la primera de sus dos interceptaciones en el primer cuarto que ayudaron al equipo de San Francisco a ganar por quinta vez consecutiva al de Los Angeles (7-3).

Los 49ers (4-5) no habían tenido su mejor rendimiento en el campo con Garoppolo después de haber perdido cuatro de los últimos cinco partidos disputados y una derrota más les hubiese dejado ya al borde de la eliminación de los playoffs.

Garoppolo lanzó pases de touchdown a George Kittle y Deebo Samuel, quien tuvo un acarreo anotador y Ward completó un gran desempeño a la defensiva para darle a San Francisco su segunda victoria en casa en las últimas dos campañas. La otra fue el 18 de octubre de 2020, también ante los Rams.

La definición del partido llegó al comienzo del cuarto periodo después que Garoppolo encontró a Samuel para un touchdown de 40 yardas en cuarta oportunidad y seis por avanzar que dejó un marcador parcial de 31-7.

Garoppolo terminó con 15 pases completados de 19 intentos para 182 yardas y dos touchdowns.Los Rams perdieron por segunda semana consecutiva y una vez más, el mariscal de campo Matthew Stafford no pudo ser factor ganador.

Stafford lanzó dos interceptaciones, incluyendo una que fue devuelta a las diagonales y concluyó el partido con 26 de 41 intentos para 242 yardas, un touchdown y un índice pasador de 67,4, comparado al de 141, 7 de Garoppolo.

Mientras que el equipo tuvo angelino tuvo problemas para entrar en ritmo a la ofensiva en su primer partido desde que el receptor Robert Woods se lesionó la rodilla, lo que le ausentará el resto de la temporada.

El receptor Odell Beckham Jr. debutó con Los Ángeles después de firmar con el equipo la semana pasada, pero finalizó con apenas dos recepciones para 18 yardas sin que en ningún momento pudiese ser factor ganador.