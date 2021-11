Wall Street cierra con pocos cambios porque alza de rendimientos pesa sobre la tecnología

Imagen de archivo de una señal de Wall Street en Nueva York, EEUU. 16 febrero 2021. REUTERS/Brendan McDermid

Por David French y Chuck Mikolajczak

NUEVA YORK, 15 nov (Reuters) -Los índices de Wall Street cerraron la sesión del lunes casi sin cambios, ya que el alza de los rendimientos de los bonos del Tesoro hizo mella en el apetito por las acciones tecnológicas, mientras que los títulos de Boeing subieron por las señales de demanda por sus aviones de carga.

* El sector tecnológico fue uno de los mayores lastres de la jornada, ya que los retornos del Tesoro estadounidense subieron. La rentabilidad de la deuda de referencia a 10 años tocó su nivel más alto desde el 27 de octubre.

* El alza de los rendimientos del Tesoro tiende a lastrar las áreas de alto crecimiento, como la tecnología, ya que descuentan las ganancias futuras del sector.

* Los valores bancarios, que se benefician de la subida de los retornos, avanzaron, porque los inversores tomaban posiciones para los posibles efectos de la reducción de las compras masivas de activos por parte de la Reserva Federal.

* "Wall St está completamente obsesionado con lo que ocurre en el mercado de bonos", dijo Edward Moya, analista de mercado senior de OANDA.

* "Estamos empezando a ver que los retornos están subiendo y eso, en última instancia, señala que hay mucho más nerviosismo por el hecho de que la Fed pueda llegar un poco tarde a la hora de ofrecer un alza de tasas y se vea obligada a reaccionar mucho más rápido, dadas las presiones inflacionarias", agregó.

* Datos del lunes mostraron que la actividad manufacturera en Nueva York subió a 30,9 en noviembre, muy por encima de la lectura anterior de 19,8 y de la estimación de 21,2.

* Según cifras preliminares, el S&P 500 ganó 0,12 puntos para terminar casi estable en 4.682,88 unidades, mientras que el Nasdaq Composite perdió 4,86 puntos, o un 0,04%, a 15.853,85. El Promedio Industrial Dow Jones cayó 8,38 puntos, o un 0,03%, a 36.091,93 unidades.

* La atención se centrará esta semana en los informes de resultados de varias grandes minoristas, como Walmart Inc, Target Corp, Home Depot Inc y Macy's Inc, que completarán una temporada de beneficios muy positiva, que ayudó a impulsar a Wall Street a nuevos máximos.

* El martes también se publicarán datos de ventas minoristas de octubre, que se espera que revelen el impacto de la inflación en el gasto de los consumidores.

* Boeing Co fue el principal impulso para el Dow Jones, ya que la acción alcanzó un máximo de tres meses después de que Emirates anunció un pedido de dos 777 Freighters y de que Saudi Arabian Airlines abrió conversaciones para un pedido de aviones de cabina ancha.

(Reporte de Devik Jain en BengaluruEditado en español por Javier López de Lérida)