Un millón más de menores en pobreza absoluta en Italia en los últimos 15 años

Agentes de la Policía Local llevaban a cabo el desalojo de un asentamiento nómada en Roma, Italia, el 11 de agosto de 2020. EFE/MASSIMO PERCOSSI/Archivo ITALY EVICTIONS:Rome (Italy), 11/08/2020.- Local police officers carry out the eviction of a nomad camp in Rome, Italy, 11 August 2020. According to local media reports, police were clearing the camp of any flammable material after a huge fire broke out at a nearby salvage yard over the weekend. (Incendio, Italia, Roma) EFE/EPA/MASSIMO PERCOSSI

Roma, 15 nov (EFE).- Los niños y adolescentes que carecen de lo necesario para vivir con dignidad en Italia, al encontrarse en situación de pobreza absoluta, son un millón más que hace quince años, a pesar de que en ese mismo período la población de menores se redujo en 600.000 personas, lamentó hoy Save The Children.

Un informe de la ONG publicado en su página web con motivo del Día Mundial de los Derechos del Niño, que se celebrará el próximo 20 de noviembre, revela que Italia ha mermado drásticamente su curva demográfica en los últimos 15 años y que ahora solo uno de cada seis ciudadanos es menor de 18 años.

"Desde hace años se dice que Italia no es un país para los niños y, tras unas décadas de lento declive, parece casi haberse convertido en un lugar donde la infancia está 'en peligro de extinción'", indicó Save The Children.

En este sentido, denunció que entre 2010 y 2016, el país recortó el gasto en educación en medio punto del producto interior bruto (PIB) y ahorró en servicios de primera infancia y comedores, lo que ahondó en las desigualdades sociales y allanó el camino hacia "una crisis educativa sin precedentes que estalló con la pandemia".

En 2019, el año previo a la crisis del coronavirus, el 11,4 % de los niños y adolescentes vivía en la pobreza, sin acceso a bienes ni servicios esenciales, pero el porcentaje se incrementó en dos puntos, hasta el 13,5 %, en 2020, según la organización.

El estudio denunció también una desigual proporción de menores en situación de pobreza relativa en 2020 entre regiones: así, en Trentino Alto Adige (norte) la estimación era del 8 %, menos de un menor por cada doce, mientras que en Campania y Basilicata (sur) era del 34 %, es decir, uno de cada tres.

La ONG destacó que "la protección de los derechos de todos los niños es fundamental para aspirar a un futuro en el que ya no haya discriminación ni desigualdad" y que la aplicación de las reformas nacionales que se financiarán con fondos europeos serán cruciales para "subsanar las múltiples carencias provocadas por los repetidos recortes al bienestar y la educación en la última década".

La ministra italiana Para el Sur y Cohesión Territorial, Mara Carfagna, reveló este lunes que el Plan de Recuperación Nacional cuenta con "4.600 millones de euros para la construcción de jardines de infancia y preescolar, que generarán 228.000 nuevos puestos" en áreas más desprovistas.