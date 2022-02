UE.- Los 27 reafirman su apoyo al tratado de no proliferación nuclear ante su revisión el próximo enero

02-03-2020 Banderas de la UE POLITICA LEON NEAL



BRUSELAS, 15 (EUROPA PRESS)



Los Estados miembro de la Unión Europea han reafirmado este lunes su apoyo al tratado de no proliferación nuclear (NPT, por sus siglas en inglés) ante su revisión el próximo enero en la décima conferencia de revisión que se celebrará en Nueva York.



En unas conclusiones, los Veintisiete han señalado su apoyo al pacto que considera la "piedra angular" de la arquitectura global de no proliferación nuclear.



"Es un cimiento esencial en la búsqueda del desarme nuclear y un importante elemento en el desarrollo de la aplicación nuclear para fines pacíficos", ha apuntado el texto pactado a Veintisiete que pide universalizar el acuerdo y que se adhieran los estados que todavía no forman parte del tratado.



El Consejo subraya asimismo la importancia de asegurar un resultado positivo y significativo de la conferencia de revisión del NPT. La cita tendrá lugar del 4 al 28 de enero de 2022 en la ciudad estadounidense después de que la pandemia de coronavirus obligara a cancelar la conferencia en 2020 y 2021.