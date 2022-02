UE.- Bruselas rechaza medidas excepcionales por el incremento de los costes de producción del sector agrícolas

02-03-2020 Banderas de la UE POLITICA LEON NEAL



BRUSELAS, 15 (EUROPA PRESS)



La Comisión Europea ha rechazado este lunes adoptar medidas excepcionales para ayudar al sector agrícola comunitario a enfrentarse al incremento de los costes de producción por los mayores precios de la energía, de las materias primas y de los fertilizantes.



En sustitución del comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, diagnosticado positivo por Covid-19, el responsable europeo de Medio Ambiente y Pesca, Virjinijus Sinkevicius ha explicado que los mercados agrícolas del bloque están "rindiendo bien" aunque con algunas "excepciones" que son "preocupantes" y es necesario "vigilar".



Entre ellas ha citado al sector porcino, que es precisamente el sector para el que una quincena de países, liderados por Lituania, han pedido ayuda. En concreto, pedían activar artículos de la Organización Común de Mercados (OCM) que abren la puerta a medidas excepcionales para hacer frente a una "perturbación" de los mercados.



"La Comisión Europea piensa que no es la misma situación que en 2015 para el sector lácteo, cuando existía un embargo de Rusia", ha zanjado en una rueda de prensa el comisario Sinkevicius, quien ha preferido no generar "falsas esperanzas" entre las capitales, a las que ha instado a utilizar las medidas ya previstas en la PAC o a conceder ayudas públicas al sector dentro de los márgenes permitidos.



Aunque no se había adherido a la declaración conjunta impulsada por Lituania sobre el sector porcino, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, también ha pedido a su llegada a la reunión una respuesta europea al repunte de los costes de producción.



"Estamos ante un fenómeno de naturaleza europea y mundial", ha expresado Planas, quien se ha mostrado especialmente preocupado por dos cuestiones: la situación de los fertilizantes, cuyo precio se ha "más que duplicado" y la alimentación ganadera tanto por la soja como lo por los cereales.



"Voy a pedirle a la Comisión Europea que active el artículo de la Organización Común de Mercados en el mismo sentido que hizo en 2015 para permitirnos apoyos puntuales a los productores necesitados por ello", ha señalado.



En nombre de los Veintisiete, Joze Podgorsek, el ministro de Agricultura, Bosques y Alimentación de Eslovenia, que este semestre ostenta la presidencia de turno de la UE, ha explicado que los Estados miembros han trasladado a Bruselas que el enfoque nacional como respuesta "no es suficiente".