Ucrania está "tomando medidas" para reforzar la defensa del país en el flanco norte

El ministro ucraniano de Exteriores Dmytro Kuleba, en una imagen de archivo EFE/EPA/VALENTYN OGIRENKO

Bruselas, 15 nov (EFE).- Las autoridades de Ucrania están "tomando medidas" para reforzar la defensa del país por el flanco norte, que delimita con Bielorrusa.

El ministro ucraniano de Exteriores, Dmytro Kuleba, explicó que esta decisión se debe a la actitud poco amistosa del régimen del presidente Alexander Lukashenko, en una rueda de prensa junto al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en Bruselas.

"Me gustaría que los líderes bielorrusos fueran más amistosos con Ucrania para que pudiéramos considerar el flanco norte como un lugar seguro, pero lamentablemente no es así", dijo Kuleba.

"Quiero asegurarles que el gobierno ucraniano está haciendo todo lo posible, tomando todas las medidas, cooperando con los socios más cercanos, para reforzar nuestra defensa en el flanco norte, para asegurar la protección de nuestro país desde todos los lados", afirmó Kuleba.

Desde el punto de vista militar, añadió el jefe de la diplomacia ucraniana , "cuantas mas amenazas tienes, más peligrosa es tu situación", en alusión a los movimientos militares que sugieren que también Rusia se puede estar preparando para algún tipo de incursión armada.

El secretario general de la OTAN exigió este lunes a Rusia evitar una escalada y reducir tensiones en y alrededor de Ucrania, dada la "gran y poco común concentración de fuerzas" por parte de Moscú junto a la frontera de la antigua república soviética.

El ministro ucraniano aseguró que lo que Rusia hace en la frontera con su país "no es simplemente un aumento de fuerzas militares", ya que, según dijo, las desplegadas en primavera "realmente nunca las retiró".

"Lo que vemos ahora es una situación que se deteriora en la que Rusia está demostrando que puede activar con rapidez las tropas y equipamientos ya acumulados y que cualquier opción, incluida la militar, está sobre la mesa para el liderazgo ruso", aseveró.

Apuntó que Moscú "sigue alimentando el conflicto en el este de Ucrania suministrando armas y tropas, financiando la administración de la ocupación, emitiendo pasaportes rusos a los locales".

"Las maniobras militares de Rusia, la crisis energética en Europa, el uso dramático de migrantes como armas en las fronteras de Polonia y Lituania con Bielorrusia y la masiva desinformación se tienen que ver como un complejo de eventos, porque todos son elementos de la guerra híbrida de Rusia en la comunidad europea y euroatlántica", recalcó.