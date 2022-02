Tenis.-Tenis/Finales WTA.- La española Paula Badosa piensa en las semifinales y cae ante la polaca Swiatek en las Finales WTA

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



La tenista española Paula Badosa no pudo firmar el pleno de victorias en el 'round robin' de su grupo de las Finales WTA que se están disputando en la localidad mexicana de Guadalajara después de caer este lunes ante la polaca Iga Swiatek por 7-5, 6-4, en un duelo en el que se dejó llevar pensando más en las semifinales ante Garbiñe Muguruza.



La jugadora catalana afrontaba su último encuentro en el Grupo Chichen Itza con sus deberes hechos ya que se había metido en las semifinales como primera y optó por no forzar demasiado ante la de Cracovia, sabedora también que esta estaba eliminada por lo que no perjudicaba a ninguna otra componente.



La campeona en Indian Wells no pudo celebrar su 24 cumpleaños con una victoria, aunque tampoco buscó con excesivo ahínco hacerlo, todo lo contrario que su rival, algo más motivada por firmar una despedida con una sonrisa.



Pese a ello, Badosa desperdició sus opciones en las dos mangas, en los que llegó a mandar con 'break' de ventaja. En el primero quebró pronto, pero Swiatek la recuperó en el siguiente juego y luego fue ella la que mejores oportunidades tuvo con dos bolas de set con 5-4. No las aprovechó, pero sí las siguientes cuando la española buscaba la 'muerte súbita'.



En el segundo parcial se repitió el guión. La diez del mundo rompió pronto el saque de la polaca y esta vez consiguió aguantar su ventaja un poco más, pero con 4-2 a su favor sólo hizo cinco puntos y el triunfo fue para su rival.